Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obeziteyi “çağın hastalığı” olarak nitelendiren Prof. Dr. Ersoy, dünyada ciddi bir salgın hâline gelen obezite sıklığının Türkiye’de de giderek arttığını bildirdi. Bütün dünyanın, bununla ilgili önlem aldığını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, Türkiye’de obez nüfusun, yüzde 30’un üzerinde olduğunu ve 2,5 milyon kişinin, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir düzeyde olduğuna dikkati çekti.

Mide küçültme ameliyatını, vücut kitle indeksi 35’in üzerinde ve ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı gibi yandaş bir hastalığı olanlara tavsiye ettiklerini anlatan Prof. Dr. Ersoy, hastaların psikolojik yönden de değerlendirilmesi gerektiğini, ağır şizofren, şizoit, psikotik bozuklar ve ameliyat sonrası yapacakları önerilere uyacak nitelikte psikolojisi olmayanlara da bu ameliyatları önermediklerini vurguladı.

SAFRA KESESİ AMELİYATI GİBİ

Mide küçültme ameliyatlarının mutlaka tecrübeli merkezlerde yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ersoy “Ekibin ve merkezin tecrübesinin önemi, herhangi bir yan etki ortaya çıktığında hemen müdahale edebilmesi ile ortaya çıkıyor. Tecrübeli ellerde yapılırsa, obezite cerrahisi safra kesesi ameliyatından daha riskli değil” diye konuştu.