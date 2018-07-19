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TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi
19.07.2018 - 08:45 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,terörist,
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