Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. 12 Temmuz 2018'de 9. kez devreden Süper Loto bu akşam devredecek mi? Şans oyunu takipçileri büyük ikramiyenin hangi numaralara çıkacağını merak ediyor. Süper Loto 19 Temmuz sonuçları açıklandı mı? Süper Loto saat kaçta, ne zaman çekilecek? Tüm detaylar haberimizde..

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 TEMMUZ 2018

Süper Loto çekilişi bu akşam 25 milyon TL için yapılacak. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek 561. hafta çekilişi ile belli olacak. Süper Loto, geçen hafta 9. kez devir etmişti. Devir eden ikramiye ise 22 milyon 413 bin lira idi.

Süper Loto 19 Temmuz 2018 çekilişi bu akşam yapılacak. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."