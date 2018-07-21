Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Memur olma hayaliyle sınava hazırlananlar KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır merak ediyor. KPSS 2018 lisans soruları, KPSS soruları ve cevapları, KPSS cevap anahtarı, KPSS genel kültür ve genel yetenek soruları, KPSS eğitim bilimleri soruları gibi sınava dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

KPSS 2018 LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarın yapılacak KPSS'nin ardından, sınavın soruları ve cevap anahtarı 2 gün içerisinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak. Sorular yayınlandığında sitemizden sorulara ulaşabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika,

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olab KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Sınavının ve 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçeklestirilecek olan Alan Bilgisi Sınavının sonuç açıklanma tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN ADAYLARA '15 DAKİKA' DUYURUSU

22 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Lisans sınavına katılacak adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerinin mutlaka yanlarında olması gerekiyor.

Adayların en geç 10:00'te sınav binalarında bulunması gerekiyor. 22 Temmuz 2018 saat 10:00'dan sonra adaylar, sınav binalarına giremeyecek.

KPSS TESTLERİ

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.