Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk oturumu başladı. Memur adaylarının ter döktüğü sınava 1 milyon 234 bin 617 aday başvurdu. KPSS soruları ve cevapları, KPSS soruları kolay mıydı zor muydu? Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları açıklanacak mı? KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak? Tüm soruların cevabı haberimizde..

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI (KPSS 2018 CEVAP ANAHTARI)

KPSS 2018 lisans soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? | KPSS 2018 lisans soruları, sınav giriş belgesi KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) uzun zamandır hazırlananların heyecanla beklediği gün geldi. KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS 2018 lisans soruları ne zaman açıklanacak? KPSS 2018 lisans soruları ve cevapları, KPSS sınav giriş belgesi gibi sınava dair tüm bilgiler sizlerle...

KPSS OTURUMLARI

Genel Yetenek-Genel Kültür: 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 130 dakika. Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.45, 100 dakika. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 28 Temmuz 2018, saat 10.15. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 28 Temmuz 2018, saat 14.45. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 29 Temmuz 2018, saat 10.15. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 5 Ağustos 2018, saat 10.15, 75 dakika olarak gerçekleştirilecek.

SINAV ZAMANI ADAYIN YANINDA BULUNDURMAMASI GEREKENLER

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı gerekiyor. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar olması gerekiyor. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.