Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce adayın merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene değişen sınav sistemiyle birlikte YKS, TYT ve AYT isimleriyle karşımıza çıkan sınavların sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! YKS puan hesaplama, YKS sonuçları, YKS TYT AYT sonuçları sorgula ile ilgili bilgiler haberimizde...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak edenler internet üzerinden araştırmalarına dvam ediyor. Üniversite hayali kuran binlerce aday, büyük bir heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı süreç hakkında ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklamalar...

2018 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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YKS PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ

2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu. TYT başarı sıralaması ise aldıkları puana göre belli oluyor.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN EN EZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için ise TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

SINAVLARA KAÇ KİŞİ KATILIM SAĞLADI

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.