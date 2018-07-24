Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulema ve Evliya diyarı Giresun’un Aluçra ilçesinde Es-Seyyid Mevlâna Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli hazretleri muhteşem bir merasimle yâd edildi. Her sene olduğu gibi bu sene de Fevzi Çakmak köyü sakinleri büyük veliyi unutmadı. Yeni nesillere büyük Türk İslam büyüğünü tanıttılar. İstiklal Marşı ile başlayan program Mustafa Solak hoca efendinin Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Muhtar Sıtkı Kaptı, Başkan Tahsin Darama konuklarla tek tek ilgilendi. Kaymakam Mustafa Demir ve İlçe Müftüsü Muhammed Salman da onları yalnız bırakmadı. Araştırmacı Yazar Murat Dursun Tosun Çağırgan Velinin hayatını anlatırken, ilahiler söylendi, şiirler okundu. Büyük Veliyle ilgili Seyyah-ı Fakir prodüktörü Raşit Ağzıkara ve kemeraman Taha Hancı’nın yaptığı çekimler büyük bir merakla bekleniyor. Program Hafız İsrafil Kiracı’nın ettiği güzel dua ile sona erdi. Es-Seyyid Mevlâna Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli hazretleri asırlık çamların gölgelediği Fevzi Çakmak köyü kabristanında metfun bulunuyor. Türbesi gayet bakımlı, köy halkı ziyaretçileri ağırlamaktan memnun oluyor. Neredeyse 8 asırlık mezar taşları ve anıt ağaçlar görenleri şaşırtıyor. Bundan yaklaşık 8 asır evvel yurdumuz Moğol saldırılarına maruz kalmış ve tarumar olmuştu. Zor günler yaşayan Anadolu insanı kısa sürede yeniden derlenip toparlandı ki bu meyanda halkın Derviş Gazi diye adlandırdığı Horasan Erenleri büyük hizmetler yaptı. Onlar sadece Türklere değil Moğollara ve Bizans’tan kalan Rum bakiyelerine de dinimizi anlattılar, işte Çağırgan Baba da onlardan biriydi.







