Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı dil yeterlilik sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) başlattığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Projesi kapsamında dil yeterliliğini belirlemek isteyen adaylar YÖKDİL başvuru tarihi, YÖKDİL başvuru şartları, YÖKDİL sınav tarihi gibi konuları merak ediyor. 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuya ilişkin bilgi verdi. Yılda 2 kere yapılan YÖKDİL son dakika bilgileri...

2018 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önümüzdeki aylarda yapılacak olan YÖKDİL sınavı düzenleme ve başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.”

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5. YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Projesi kapsamında dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yeni bir sınav getiriliyor. İşte YÖKDİL hakkında tüm detaylar...

YÖK Başkanlığınca özellikle doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan dil sınavının geliştirilmesine yönelik olarak adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak yeni bir sınav yapılacak.

Sınavla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç basın mensuplarına bilgi verdi. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmesinin ancak nitelikli bilgi üretimi ve insan faktörü ile mümkün olabileceğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, "Bu amaca yönelik olarak yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100/2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2 bin doktora insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı bin araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasındaydı. Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademide olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreçlerin de baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu" ifadelerini kullandı.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

- Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

- Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, sınav kılavuzunun “Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar” başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

- Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.