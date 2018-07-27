Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıköğretim üç ders sınavı sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi, yaptığı açıklama ile İktisat ve İşletme Fakültesi üç ders sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

AÜ AÇIKLAMA YAPTI

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, sınav sonuçlarını üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla da öğrenebilecek.