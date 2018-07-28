Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) katılan binlerce öğrenci ve velileri heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekliyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Hayallerindeki liseye yerleşmek için ter döken öğrencilerin tercih sonuçlarını ne zaman öğreneceği belli oldu. İşte o tarih..

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, LGS yerleştirme sonuçları, 30 Temmuz’da açıklanacak. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

2018 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LGS Yerleştirme sonuçları, 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS Sonuçları Açıklandı Sorgula, LGS SONUÇLARI SORGULAMA | MEB Liselere Giriş Sınavı Sınav Sonuçları SORGULAMA EKRANI LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak, LGS saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabı bu haberde. Eski adıyla TEOG, yeni adıyla ise Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. MEB, Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) bugün açıklanacağını duyurmuştu. Hem öğrenciler hem de veliler LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunu sorarken, LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimize bakabilir.