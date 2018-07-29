Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan bilgisi sınavları sona erdi. 28 Temmuz'da yapılan sınavda hukuk, iktisat ve maliye alanlarından sorular sorulan adaylara bugün ise işletme, muhasebe ve istatistik alanlarından 40'ar soru soruldu. Adaylara, işletme ve muhasebe bölümleri için 50'şer dakika, istatistik için 60 dakika süre verildi. 243 bin 80 adayın adayın ter döktüğü KPSS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi soru ve cevapları yayınlandı mı? Tüm soruların cevabı haberimizde..

KPSS 2018 soruları ve cevapları | 22 Temmuz KPSS zor muydu? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını hangi tarihi mirasımızda yazdı, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır, "Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir gibi KPSS 2018 lisans soruları ve cevapları haberimizde. 2018 KPSS lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS zor muydu kolay mıydı?

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi soruları ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor ancak yüzde 10’u erişime açılıyor.

KPSS 2018 soruları nasıldı? Zor muydu kolay mıydı? İşte ilk yorumlar... Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu sona erdi. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından, adaylar sosyal medyada KPSS 2018 lisans sorularına dair ilk düşüncelerini dile getirdiler. İşte KPSS'ye giren adayların KPSS lisans soruları hakkındaki düşünceleri. KPSS zor muydu yoksa kolay mıydı? KPSS 2018 soruları nasıldı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl belirlediği takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçları “aday işlemleri” sayfasına TC. kimlik numaraları ve şifreleri girilerek görüntülenebilecek.

GELECEK HAFTA ÖABT YAPILACAK

Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvuru yaptığını bildiren Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, sınavların sorunsuz tamamlanmasına katkı sunan çalışma arkadaşlarına, tüm illerdeki sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.