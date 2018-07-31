Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS 2018 Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesi taban puanları sorgulamak isteyenler internetten aramalarına devam ediyor. ÖSYM, 2018 YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları açıklandığı andan itibaren sınava giren milyonlarca aday, YKS sonuçlarının ardından YKS 2018 Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesi taban puanlarını merak içerisinde sorguluyor. Aldıkları puan ve sıralamaya göre Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesinin 2018 taban puanları ilgi ile aranıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI, YSK SONUÇLARI, TERCİHLER VE KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları merak içerisinde sorgulanıyor. 2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu olduğu öğrenildi. Mustafa Emir Gazioğlu, 200 soruda 1 yanlış yaparak puan sıralamasına göre Türkiye birincisi oldu. Şimdi herkes Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, nerelidir, hangi liseden mezundur ve kaç yaşındadır sorularını soruyor. İşte Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili detaylar...

2018 TYT AYT YKS birincisi kim | YKS'de tam puan yapan çıktı mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)



Eğitim Fakültesi



109710012 Almanca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 343,68166 20.700 474,80795

109710021 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 72 72 YGS-1 311,01118 315.000 388,63321

109710048 Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 293,72291 147.000 393,58427

109710057 Fransızca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 287,10065 33.000 394,72252

109710481 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 389,44973 59.200 470,32929

109710066 İngilizce Öğretmenliği 144 144 DİL-1 421,36672 8.340 492,26027

109710075 Okul Öncesi Öğretmenliği 57 57 YGS-5 393,45800 139.000 450,20651

109730228 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 57 57 YGS-5 380,34907 176.000 425,05420

109710718 Özel Eğitim Öğretmenliği 62 62 YGS-4 405,33497 80.100 455,33371

109710084 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 57 57 TM-3 422,15507 30.900 463,85427

109730264 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 57 57 TM-3 415,44774 37.400 421,97411

109710093 Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 378,28217 78.700 409,23503

109710463 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1 376,97728 38.700 419,27974

109710109 Türkçe Öğretmenliği 67 67 TS-2 429,64400 13.400 457,67337



Fen-Edebiyat Fakültesi



109710472 Arkeoloji 52 52 TM-3 276,22469 382.000 423,40336

109710118 Biyoloji 36 36 MF-2 259,11731 200.000 323,97571

109710127 Felsefe 62 62 TM-3 309,95567 251.000 415,57992

109730237 Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 292,78219 313.000 401,34858

109710136 Fizik 16 16 MF-2 232,07386 256.000 297,04053

109710145 Kimya 93 93 MF-2 229,40585 262.000 362,37173

109710154 Matematik 52 52 MF-1 298,13204 146.000 384,26276

109710621 Moleküler Biyoloji ve Genetik 41 41 MF-3 340,36680 93.900 432,98673

109710675 Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 348,70994 86.600 348,70994

109710163 Psikoloji 82 82 TM-3 429,56341 24.600 462,82613

109710172 Sanat Tarihi 62 62 TS-2 323,80128 152.000 389,31448

109710181 Sosyoloji 67 67 TM-3 364,97876 111.000 414,71013

109710199 Tarih 77 77 TS-2 365,54500 72.300 457,42195

109730079 Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 345,14307 106.000 382,90801

109710206 Türk Dili ve Edebiyatı 77 77 TS-2 390,42757 41.600 448,14835

109730088 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 77 77 TS-2 370,77973 64.800 419,66601

109710215 Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 437,35246 18.900 458,20653



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



109710224 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 298,52732 233.000 401,42779

109730097 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 279,62320 300.000 307,63980

109710233 Ekonometri 103 103 TM-1 274,35022 322.000 339,33787

109730104 Ekonometri (İÖ) 103 103 TM-1 262,43137 375.000 320,80194

109710242 İktisat 195 195 TM-1 295,39529 243.000 369,04816

109730113 İktisat (İÖ) 195 195 TM-1 275,00637 319.000 301,57414

109710251 İşletme 195 195 TM-1 290,34358 260.000 362,88270

109730122 İşletme (İÖ) 195 195 TM-1 271,53514 334.000 309,17280

109710278 Maliye 164 164 TM-1 322,52527 167.000 411,45965

109730149 Maliye (İÖ) 164 164 TM-1 296,76623 239.000 325,76847

109710709 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 113 113 TM-3 364,22077 112.000 404,76490

109730273 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 113 113 TM-3 339,67296 166.000 392,14019

109710287 Uluslararası İlişkiler 129 129 TM-3 360,59547 119.000 426,30484

109730158 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 129 129 TM-3 335,95058 175.000 401,93289



İlahiyat Fakültesi



109710296 İlahiyat 226 226 YGS-4 391,15401 112.000 454,51461

109730194 İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 375,32562 158.000 411,47998



Mimarlık Fakültesi



109710348 Mimarlık 103 103 MF-4 425,85791 33.900 461,60652



Mühendislik Fakültesi



109710693 Bilgisayar Mühendisliği 52 52 MF-4 370,30080 69.700 448,53994

109710303 Çevre Mühendisliği 72 72 MF-4 266,54805 187.000 344,44581

109710312 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 93 93 MF-4 385,90125 58.300 410,26279

109730167 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 357,35430 80.200 384,42600

109710321 Endüstri Mühendisliği 62 62 MF-4 398,56416 49.900 425,03369

109710596 İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 395,91543 51.600 453,58513

109710339 Makine Mühendisliği 108 108 MF-4 387,79084 57.000 472,74569

109730176 Makine Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 356,81392 80.600 386,29973

109710587 Otomotiv Mühendisliği 52 52 MF-4 373,55186 67.300 418,69908

109710357 Tekstil Mühendisliği 77 77 MF-4 240,54041 238.000 376,64448

109710366 Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 489,07783 6.400 535,33023

109710375 Veteriner Fakültesi 129 129 MF-3 348,43003 86.800 434,40760



Ziraat Fakültesi



109710499 Bahçe Bitkileri 41 41 MF-2 237,36660 244.000 298,10739

109710506 Bitki Koruma 41 41 MF-2 259,15060 200.000 309,14535

109710569 Biyosistem Mühendisliği 41 41 MF-4 235,57290 250.000 319,68309

109710639 Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 230,76312 261.000 230,76312

109710384 Gıda Mühendisliği 67 67 MF-4 298,05654 140.000 356,32388

109710515 Tarım Ekonomisi 41 41 TM-1 280,71884 296.000 340,41555

109710533 Tarla Bitkileri 41 41 MF-3 230,88977 261.000 292,40083

109710542 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 36 36 MF-2 216,32130 280.000 331,68616

109710648 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) 1 MF-2

109710551 Zootekni 36 36 MF-2 229,94906 261.000 264,89859



Bursa Sağlık Yüksekokulu



109710445 Hemşirelik 129 129 YGS-2 391,37623 111.000 464,90651



İnegöl İşletme Fakültesi



109710603 İşletme 62 62 TM-1 265,71251 360.000 360,04614

109710612 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 62 62 TM-1 281,86074 291.000 328,82374

109710684 Yönetim Bilişim Sistemleri 57 57 TM-1 304,66717 214.000 346,88123



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)



Eğitim Bilimleri Fakültesi



200510031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 YGS-1 228,02160 878.000 444,81323

200510049 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 YGS-1 429,47752 69.900 465,74681

200510058 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 YGS-1 240,63506 739.000 367,13041

200511108 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 31 31 DİL-1 218,53505 56.500 434,40591

200511117 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 DİL-1 472,31507 2.510 482,09111

200511126 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 23 23 DİL-1 367,69224 16.400 441,49583

200511144 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 21 21 YGS-5 243,10579 1.205.000 391,99886

200511153 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 439,86451 52.900 442,55527

200511162 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 21 21 YGS-5 300,47130 602.000 360,40826

200511074 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 38 38 TM-3 292,91888 312.000 399,31958

200511083 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-3 432,74927 22.200 456,50720

200511092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 TM-3 375,48630 92.000 416,61245

200511559 Hukuk Fakültesi (Ücretli) 140 84 TM-3 98.000 433,36911

200511568 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 500,67168 807 520,16302

200511717 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 40 40 TM-3 411,87303 41.100 448,62792



İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



200510313 Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) 30 30 TM-1 241,98510 479.000 424,58868

200510322 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 436,04904 22.200 451,51018

200510649 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 284,94130 280.000 339,19041

200511047 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-1 244,22327 467.000 287,12183

200511056 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 427,96574 27.300 435,00981

200511065 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 307,47208 206.000 356,15670

200510331 İşletme (İngilizce) (Ücretli) 32 32 TM-1 279,79034 300.000 382,32485

200510349 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 441,55998 19.100 477,84691

200510658 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 31 31 TM-1 324,86019 162.000 404,79540

200511171 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 4 4 TM-1 240,94841 484.000 382,09518

200511189 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 392,10192 57.700 412,59490

200511198 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 269,88864 341.000 324,27779

200510094 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 75 75 TM-3 302,26798 278.000 387,11324

200510622 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-3 459,22663 7.850 473,54260

200510613 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-3 421,94879 31.200 454,37395

200510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 30 30 TM-3 238,91621 554.000 350,98742

200510367 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 441,15501 16.500 500,11086

200510667 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-3 358,71138 123.000 393,41968

200510101 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) 10 10 TM-3 261,93002 447.000 337,89604

200510119 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 421,16480 31.900 432,99769

200510128 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TM-3 305,70349 265.000 388,78387

200510376 Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-1 254,91736 412.000 328,21509

200510385 Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 416,27723 35.700 420,98536

200510394 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 278,65813 304.000 322,57938

200510579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 35 35 TM-1 236,71189 507.000 322,09321

200510588 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 426,60152 28.200 464,53351

200510597 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-1 337,32431 136.000 402,12917



İletişim Fakültesi



200511674 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 30 27 MF-4 281.000 376,09730

200511665 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 397,54233 50.600 422,47222

200511726 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 263,61650 192.000 345,87422

200510155 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 25 24 TS-2 547.000 402,30314

200510164 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TS-2 448,62834 6.340 459,12707

200510173 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 TS-2 280,27640 291.000 366,91320

200510755 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 15 9 TS-1 429.000 397,47507

200510764 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-1 445,98501 4.260 461,73460

200510773 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TS-1 280,70684 232.000 398,44707

200510182 Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 35 31 TS-2 534.000 384,58167

200510191 Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TS-2 455,79597 4.590 502,10324

200510207 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TS-2 343,79157 109.000 412,47724

200510216 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 20 20 TS-2 249,40064 435.000 417,21382

200510225 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TS-2 469,57913 2.370 489,91085

200510234 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 TS-2 334,87181 127.000 434,00975

200510252 Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) 15 13 TS-2 529.000 329,08272

200510261 Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-2 453,09418 5.230 500,44009

200510279 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TS-2 310,22537 188.000 359,56579



Mimarlık ve Tasarım Fakültesi



200510816 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 20 20 MF-4 226,66575 270.000 310,08177

200510825 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 417,04010 38.900 420,67841

200510834 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 289,60904 152.000 407,73461

200510782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 59 59 TM-1 251,53983 429.000 301,25790

200510791 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 TM-1 423,83843 30.200 430,94205

200511417 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 TM-1 296,81373 239.000 377,49966

200510401 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 63 63 MF-4 286,65722 156.000 390,78360

200510419 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 442,81809 25.100 452,97682

200511426 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 18 18 MF-4 393,94022 52.900 435,98740



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi



200510428 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 30 30 MF-4 263,32613 192.000 333,44664

200510437 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 458,74307 17.900 483,75846

200510685 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 337,27495 97.700 420,93669

200510888 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 245,85301 226.000 317,52557

200510897 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 423,82549 35.000 440,44955

200510904 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 256,17958 205.000 394,12927

200510473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 25 20 MF-4 224.000 369,73084

200510482 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 454,60772 19.700 470,91047

200510694 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 323,36325 111.000 417,20369

200510491 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-4 301,80687 136.000 403,52742

200510507 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 457,31854 18.400 466,07231

200510701 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 412,27342 41.600 431,03329

200510516 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 5 MF-4 236.000 360,20208

200510525 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 415,43199 39.800 441,87042

200510719 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 257,39742 203.000 384,11082

200511435 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 55 55 MF-4 254,62500 208.000 369,58659

200511444 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 433,96587 29.500 450,53840

200511514 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 380,76274 62.000 401,84221

200511011 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 50 50 MF-4 250,71826 216.000 380,00226

200511029 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 447,13022 23.100 478,63183

200511038 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 381,88777 61.200 408,88897

200510534 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 30 28 MF-4 233.000 360,83239

200510543 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 433,29561 29.900 454,34678

200510728 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 317,04880 118.000 404,16219

200511523 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-3 285,65209 156.000 373,21711

200511498 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-3 441,31835 25.400 444,67227

200511505 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-3 307,70415 128.000 408,19241

200510552 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 44 44 MF-4 254,85376 208.000 342,68239

200510561 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 448,39624 22.500 462,05742

200510737 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 333,66186 101.000 408,93631



Sağlık Bilimleri Fakültesi



200510958 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 62 62 MF-3 226,89435 270.000 297,03599

200510967 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 9 9 MF-3 419,46948 37.200 447,77465

200511302 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 18 18 MF-3 319,24011 115.000 382,64467

200511268 Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 2 TM-3 261,51329 448.000 264,42945

200511277 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 4 TM-3 404,24939 49.800 415,43135

200511286 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 30 30 TM-3 295,02500 304.000 337,03248

200511595 Ergoterapi (Ücretli) 30 MF-3

200511577 Ergoterapi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 395,67537 51.400 401,07282

200511586 Ergoterapi (%25 Burslu) 20 MF-3

200510913 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 69 20 MF-3 276.000 291,19742

200510922 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 416,37132 38.900 431,87371

200511295 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 20 20 MF-3 250,78272 216.000 404,40145

200511656 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 45 5 MF-3 276.000 253,51646

200511638 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 423,05488 35.100 447,62867

200511647 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) 9 9 MF-3 258,26841 201.000 366,24965

200510949 Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 363,83140 74.300 400,31663

200511135 Hemşirelik (%50 Burslu) 40 40 MF-3 241,66783 235.000 302,56240

200511629 Odyoloji (Ücretli) 40 9 MF-3 271.000 291,97743

200511602 Odyoloji (Tam Burslu) 6 6 MF-3 431,38227 30.400 439,05375

200511611 Odyoloji (%50 Burslu) 14 14 MF-3 330,15988 104.000 403,33291

200511532 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 3 3 TM-1 371,34130 81.600 379,86179

200511541 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 30 30 TM-1 237,39645 503.000 286,80457

200511241 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-3 514,06990 1.820 532,03230

200511259 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 63 MF-3 464,33174 14.800 509,99558



Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu



200511683 Gastronomi (Ücretli) 40 23 YGS-4 1.677.000 288,45709

200511692 Gastronomi (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 420,01257 55.600 445,50212

200511708 Gastronomi (%50 Burslu) 14 14 YGS-4 338,08546 323.000 379,73681



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)



108910013 Diş Hekimliği Fakültesi 103 103 MF-3 457,42745 17.800 468,70911



Edebiyat Fakültesi



108910216 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 62 62 DİL-1 258,23464 41.500 441,76868

108930098 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) 62 62 DİL-1 233,33642 51.300 354,57629

108910225 Arap Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-3 365,47013 27.200 423,12264

108930529 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 DİL-3 350,52863 33.200 422,39000

108910234 Arkeoloji 67 67 TM-3 251,83617 494.000 299,87156

108930105 Arkeoloji (İÖ) 67 67 TM-3 238,79734 554.000 293,76870

108910252 Fars Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-3 286,16758 59.800 411,10543

108910279 Fransız Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 235,22141 50.500 413,20365

108910288 İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-1 368,95037 16.100 440,39606

108930141 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 DİL-1 348,39628 19.800 443,65832

108911268 Karşılaştırmalı Edebiyat 41 41 DİL-1 272,55788 36.900 431,19835

108910349 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 41 41 DİL-3 317,95317 47.100 424,96904

108910358 Sanat Tarihi 72 72 TS-2 303,90125 207.000 339,93674

108930177 Sanat Tarihi (İÖ) 72 72 TS-2 288,60857 258.000 386,85073

108910367 Sosyoloji 82 82 TM-3 347,37512 148.000 393,73382

108930186 Sosyoloji (İÖ) 82 82 TM-3 319,75688 220.000 354,82970

108910376 Tarih 93 93 TS-2 342,42321 111.000 485,96016

108930195 Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 322,00912 157.000 357,85589

108910385 Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 377,59012 55.900 412,25834

108930202 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 355,86697 87.100 386,09511



Fen Fakültesi



108910243 Biyoloji 36 36 MF-2 256,02766 206.000 351,71532

108911559 Biyoteknoloji 31 31 MF-3 232,78157 256.000 284,76718

108910261 Fizik 16 8 MF-2 283.000 250,13844

108910297 İstatistik 36 17 MF-1 297.000 257,06806

108910304 Kimya 16 16 MF-2 226,98008 268.000 244,62069

108910331 Matematik 67 67 MF-1 257,31121 212.000 350,99110



Güzel Sanatlar Fakültesi



108911286 Endüstri Ürünleri Tasarımı 21 21 MF-4 283,81819 160.000 346,46757

108910913 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 41 41 TM-1 383,22037 67.200 422,04726

108930714 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 41 41 TM-1 365,76234 88.800 390,36565

108910401 Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 438,28683 18.300 478,33407

108930211 Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-3 430,21541 24.100 438,25771



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



108910419 İktisat 123 123 TM-1 280,72617 296.000 371,32617

108930229 İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 255,35972 409.000 286,51349

108910428 İşletme 134 134 TM-1 270,66439 338.000 336,43961

108930238 İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 249,26236 441.000 294,07799

108911295 İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 311,64817 195.000 348,82169

108910437 Kamu Yönetimi 134 134 TM-3 340,97326 163.000 387,63875

108930247 Kamu Yönetimi (İÖ) 134 134 TM-3 307,81191 258.000 343,97476

108910446 Uluslararası İlişkiler 123 123 TM-3 328,52584 195.000 369,85702

108930256 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 123 123 TM-3 299,95265 286.000 377,93370

108911417 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 41 41 TM-3 370,38681 101.000 397,82853

108911541 Uluslararası Ticaret 62 62 TM-1 281,97261 291.000 348,71991



İletişim Fakültesi



108910464 Gazetecilik 77 77 TS-2 319,78536 162.000 374,14483

108930265 Gazetecilik (İÖ) 77 77 TS-2 302,24312 212.000 334,88470

108910473 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-2 330,42646 137.000 399,48381

108930274 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 77 77 TS-2 305,22629 203.000 350,48181

108910482 Radyo, Televizyon ve Sinema 77 77 TS-2 343,66179 109.000 401,03569

108930283 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 77 77 TS-2 317,37279 169.000 440,06549

108911171 Reklamcılık 67 67 TS-2 321,40683 158.000 390,86576

108930626 Reklamcılık (İÖ) 67 67 TS-2 297,27126 228.000 320,68839



Mimarlık Fakültesi



108910694 Mimarlık 103 103 MF-4 414,64055 40.200 456,93169

108910701 Şehir ve Bölge Planlama 72 72 MF-4 257,62984 203.000 330,01494



Mühendislik Fakültesi



108910579 Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 346,46468 89.200 407,77183

108930565 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 299,38766 139.000 344,72694

108910588 Çevre Mühendisliği 72 35 MF-4 240.000 292,74627

108910597 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 77 MF-4 369,18745 70.700 416,45816

108930556 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 324,54595 110.000 363,64556

108910604 Endüstri Mühendisliği 72 72 MF-4 330,02179 105.000 385,19310

108911038 Harita Mühendisliği 93 93 MF-4 295,93595 143.000 370,16119

108930477 Harita Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 265,53875 188.000 322,10945

108910613 İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 367,51760 72.000 427,78610

108930362 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 342,13454 93.100 381,98646

108910631 Jeoloji Mühendisliği 31 3 MF-4 235.000 244,25631

108910649 Kimya Mühendisliği 52 52 MF-4 247,66676 222.000 300,55066

108910658 Maden Mühendisliği 31 4 MF-4 227.000 266,57155

108910667 Makine Mühendisliği 93 93 MF-4 324,51121 110.000 422,33559

108930405 Makine Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 291,46080 149.000 333,61866

108910949 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 52 52 MF-4 247,51062 223.000 296,75539



Sağlık Bilimleri Fakültesi



108911523 Beslenme ve Diyetetik 82 82 MF-3 402,63134 47.100 428,39294

108911302 Çocuk Gelişimi 62 62 TM-3 387,15592 73.100 413,86907

108930777 Çocuk Gelişimi (İÖ) 62 62 TM-3 368,74985 104.000 391,76379

108911108 Ebelik 93 93 MF-3 285,42363 157.000 334,60867

108911117 Hemşirelik 164 164 MF-3 325,97370 108.000 417,84822

108911126 Sağlık Yönetimi 72 72 TM-1 321,69263 169.000 396,25765

108930583 Sağlık Yönetimi (İÖ) 72 72 TM-1 300,72313 226.000 338,70616

108911135 Sosyal Hizmet 82 82 TM-3 394,02184 63.100 416,96952

108910719 Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 481,80843 8.520 525,60843



Teknoloji Fakültesi



108911205 Bilgisayar Mühendisliği 50 50 MF-4 305,04501 132.000 345,79668

108930635 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 280,65999 164.000 299,06117

108911214 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 276,86075 170.000 303,48702

108930644 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 261,49942 196.000 275,45280

108911223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 50 MF-4 319,05804 116.000 348,36444

108930653 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 293,89153 146.000 317,24003

108911232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 284,22543 159.000 315,37241

108930662 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 271,98087 178.000 282,90197

108911241 Makine Mühendisliği 50 50 MF-4 288,53942 153.000 346,60094

108930671 Makine Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 273,42790 175.000 291,92178

108911259 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 260,98727 196.000 288,48766

108930689 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 248,90021 220.000 258,27568

Turizm Fakültesi

108911392 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 103 103 TM-1 230,20347 540.000 400,27684

108930768 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) 103 75 TM-1 597.000 249,09877

108911383 Turizm İşletmeciliği 108 108 TM-1 233,05135 526.000 296,99455

108930759 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 108 77 TM-1 597.000 272,12535

108910755 Veteriner Fakültesi 159 159 MF-3 323,82642 110.000 389,87835



Ziraat Fakültesi



108910958 Bahçe Bitkileri 41 41 MF-2 229,05986 263.000 272,27142

108910967 Bitki Koruma 41 41 MF-2 247,85876 222.000 330,94031

108910764 Gıda Mühendisliği 77 77 MF-4 257,32235 203.000 320,28014

108911189 Peyzaj Mimarlığı 41 41 MF-4 233,85119 254.000 264,83392

108910976 Tarım Ekonomisi 41 41 TM-1 279,07343 302.000 365,84900

108911532 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 16 16 MF-4 228,00505 267.000 261,29616

108910994 Tarımsal Yapılar ve Sulama 11 10 MF-4 281.000 247,92761

108911471 Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) 1 MF-4

108911002 Tarla Bitkileri 41 41 MF-3 230,52640 261.000 403,10975

108911011 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 36 27 MF-2 282.000 354,42743

108911029 Zootekni 41 39 MF-2 283.000 289,46992

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

108911277 İşletme 103 103 TM-1 241,81577 480.000 275,45512

108930705 İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 224,18511 567.000 286,80917

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

108911153 Beslenme ve Diyetetik 62 62 YGS-2 439,68501 56.400 479,82242

108910843 Hemşirelik 62 62 YGS-2 373,83391 136.000 419,19146

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

108911162 İşletme 88 88 TM-1 234,87144 516.000 371,06925

108930592 İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 218,24333 584.000 251,78268



Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi



108911408 Turizm İşletmeciliği 82 65 TM-1 597.000 254,20683

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

108911514 Organik Tarım İşletmeciliği 41 41 YGS-6 264,22342 777.000 408,77210



YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2018 Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

BAZI BÖLÜMLER AÇILDI, BAZILARI KAPATILDI: Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.