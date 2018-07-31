YKS 2018 Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesi taban puanları sorgulamak isteyenler internetten aramalarına devam ediyor. ÖSYM, 2018 YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları açıklandığı andan itibaren sınava giren milyonlarca aday, YKS sonuçlarının ardından YKS 2018 Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesi taban puanlarını merak içerisinde sorguluyor. Aldıkları puan ve sıralamaya göre Uludağ, Bahçeşehir, Selçuk Üniversitesinin 2018 taban puanları ilgi ile aranıyor. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI, YSK SONUÇLARI, TERCİHLER VE KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları merak içerisinde sorgulanıyor. 2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu olduğu öğrenildi. Mustafa Emir Gazioğlu, 200 soruda 1 yanlış yaparak puan sıralamasına göre Türkiye birincisi oldu. Şimdi herkes Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, nerelidir, hangi liseden mezundur ve kaç yaşındadır sorularını soruyor. İşte Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili detaylar...
2018 TYT AYT YKS birincisi kim | YKS'de tam puan yapan çıktı mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Eğitim Fakültesi
109710012 Almanca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 343,68166 20.700 474,80795
109710021 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 72 72 YGS-1 311,01118 315.000 388,63321
109710048 Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 293,72291 147.000 393,58427
109710057 Fransızca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 287,10065 33.000 394,72252
109710481 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 389,44973 59.200 470,32929
109710066 İngilizce Öğretmenliği 144 144 DİL-1 421,36672 8.340 492,26027
109710075 Okul Öncesi Öğretmenliği 57 57 YGS-5 393,45800 139.000 450,20651
109730228 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 57 57 YGS-5 380,34907 176.000 425,05420
109710718 Özel Eğitim Öğretmenliği 62 62 YGS-4 405,33497 80.100 455,33371
109710084 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 57 57 TM-3 422,15507 30.900 463,85427
109730264 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 57 57 TM-3 415,44774 37.400 421,97411
109710093 Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 378,28217 78.700 409,23503
109710463 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1 376,97728 38.700 419,27974
109710109 Türkçe Öğretmenliği 67 67 TS-2 429,64400 13.400 457,67337
Fen-Edebiyat Fakültesi
109710472 Arkeoloji 52 52 TM-3 276,22469 382.000 423,40336
109710118 Biyoloji 36 36 MF-2 259,11731 200.000 323,97571
109710127 Felsefe 62 62 TM-3 309,95567 251.000 415,57992
109730237 Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 292,78219 313.000 401,34858
109710136 Fizik 16 16 MF-2 232,07386 256.000 297,04053
109710145 Kimya 93 93 MF-2 229,40585 262.000 362,37173
109710154 Matematik 52 52 MF-1 298,13204 146.000 384,26276
109710621 Moleküler Biyoloji ve Genetik 41 41 MF-3 340,36680 93.900 432,98673
109710675 Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 348,70994 86.600 348,70994
109710163 Psikoloji 82 82 TM-3 429,56341 24.600 462,82613
109710172 Sanat Tarihi 62 62 TS-2 323,80128 152.000 389,31448
109710181 Sosyoloji 67 67 TM-3 364,97876 111.000 414,71013
109710199 Tarih 77 77 TS-2 365,54500 72.300 457,42195
109730079 Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 345,14307 106.000 382,90801
109710206 Türk Dili ve Edebiyatı 77 77 TS-2 390,42757 41.600 448,14835
109730088 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 77 77 TS-2 370,77973 64.800 419,66601
109710215 Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 437,35246 18.900 458,20653
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
109710224 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 298,52732 233.000 401,42779
109730097 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 279,62320 300.000 307,63980
109710233 Ekonometri 103 103 TM-1 274,35022 322.000 339,33787
109730104 Ekonometri (İÖ) 103 103 TM-1 262,43137 375.000 320,80194
109710242 İktisat 195 195 TM-1 295,39529 243.000 369,04816
109730113 İktisat (İÖ) 195 195 TM-1 275,00637 319.000 301,57414
109710251 İşletme 195 195 TM-1 290,34358 260.000 362,88270
109730122 İşletme (İÖ) 195 195 TM-1 271,53514 334.000 309,17280
109710278 Maliye 164 164 TM-1 322,52527 167.000 411,45965
109730149 Maliye (İÖ) 164 164 TM-1 296,76623 239.000 325,76847
109710709 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 113 113 TM-3 364,22077 112.000 404,76490
109730273 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 113 113 TM-3 339,67296 166.000 392,14019
109710287 Uluslararası İlişkiler 129 129 TM-3 360,59547 119.000 426,30484
109730158 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 129 129 TM-3 335,95058 175.000 401,93289
İlahiyat Fakültesi
109710296 İlahiyat 226 226 YGS-4 391,15401 112.000 454,51461
109730194 İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 375,32562 158.000 411,47998
Mimarlık Fakültesi
109710348 Mimarlık 103 103 MF-4 425,85791 33.900 461,60652
Mühendislik Fakültesi
109710693 Bilgisayar Mühendisliği 52 52 MF-4 370,30080 69.700 448,53994
109710303 Çevre Mühendisliği 72 72 MF-4 266,54805 187.000 344,44581
109710312 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 93 93 MF-4 385,90125 58.300 410,26279
109730167 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 357,35430 80.200 384,42600
109710321 Endüstri Mühendisliği 62 62 MF-4 398,56416 49.900 425,03369
109710596 İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 395,91543 51.600 453,58513
109710339 Makine Mühendisliği 108 108 MF-4 387,79084 57.000 472,74569
109730176 Makine Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 356,81392 80.600 386,29973
109710587 Otomotiv Mühendisliği 52 52 MF-4 373,55186 67.300 418,69908
109710357 Tekstil Mühendisliği 77 77 MF-4 240,54041 238.000 376,64448
109710366 Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 489,07783 6.400 535,33023
109710375 Veteriner Fakültesi 129 129 MF-3 348,43003 86.800 434,40760
Ziraat Fakültesi
109710499 Bahçe Bitkileri 41 41 MF-2 237,36660 244.000 298,10739
109710506 Bitki Koruma 41 41 MF-2 259,15060 200.000 309,14535
109710569 Biyosistem Mühendisliği 41 41 MF-4 235,57290 250.000 319,68309
109710639 Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 230,76312 261.000 230,76312
109710384 Gıda Mühendisliği 67 67 MF-4 298,05654 140.000 356,32388
109710515 Tarım Ekonomisi 41 41 TM-1 280,71884 296.000 340,41555
109710533 Tarla Bitkileri 41 41 MF-3 230,88977 261.000 292,40083
109710542 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 36 36 MF-2 216,32130 280.000 331,68616
109710648 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) 1 MF-2
109710551 Zootekni 36 36 MF-2 229,94906 261.000 264,89859
Bursa Sağlık Yüksekokulu
109710445 Hemşirelik 129 129 YGS-2 391,37623 111.000 464,90651
İnegöl İşletme Fakültesi
109710603 İşletme 62 62 TM-1 265,71251 360.000 360,04614
109710612 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 62 62 TM-1 281,86074 291.000 328,82374
109710684 Yönetim Bilişim Sistemleri 57 57 TM-1 304,66717 214.000 346,88123
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
200510031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 YGS-1 228,02160 878.000 444,81323
200510049 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 YGS-1 429,47752 69.900 465,74681
200510058 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 YGS-1 240,63506 739.000 367,13041
200511108 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 31 31 DİL-1 218,53505 56.500 434,40591
200511117 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 DİL-1 472,31507 2.510 482,09111
200511126 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 23 23 DİL-1 367,69224 16.400 441,49583
200511144 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 21 21 YGS-5 243,10579 1.205.000 391,99886
200511153 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 439,86451 52.900 442,55527
200511162 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 21 21 YGS-5 300,47130 602.000 360,40826
200511074 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 38 38 TM-3 292,91888 312.000 399,31958
200511083 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-3 432,74927 22.200 456,50720
200511092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 TM-3 375,48630 92.000 416,61245
200511559 Hukuk Fakültesi (Ücretli) 140 84 TM-3 98.000 433,36911
200511568 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 500,67168 807 520,16302
200511717 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 40 40 TM-3 411,87303 41.100 448,62792
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
200510313 Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) 30 30 TM-1 241,98510 479.000 424,58868
200510322 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 436,04904 22.200 451,51018
200510649 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 284,94130 280.000 339,19041
200511047 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-1 244,22327 467.000 287,12183
200511056 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 427,96574 27.300 435,00981
200511065 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 307,47208 206.000 356,15670
200510331 İşletme (İngilizce) (Ücretli) 32 32 TM-1 279,79034 300.000 382,32485
200510349 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 441,55998 19.100 477,84691
200510658 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 31 31 TM-1 324,86019 162.000 404,79540
200511171 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 4 4 TM-1 240,94841 484.000 382,09518
200511189 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 392,10192 57.700 412,59490
200511198 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 269,88864 341.000 324,27779
200510094 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 75 75 TM-3 302,26798 278.000 387,11324
200510622 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-3 459,22663 7.850 473,54260
200510613 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-3 421,94879 31.200 454,37395
200510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 30 30 TM-3 238,91621 554.000 350,98742
200510367 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 441,15501 16.500 500,11086
200510667 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-3 358,71138 123.000 393,41968
200510101 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) 10 10 TM-3 261,93002 447.000 337,89604
200510119 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 421,16480 31.900 432,99769
200510128 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TM-3 305,70349 265.000 388,78387
200510376 Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-1 254,91736 412.000 328,21509
200510385 Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 416,27723 35.700 420,98536
200510394 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 278,65813 304.000 322,57938
200510579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 35 35 TM-1 236,71189 507.000 322,09321
200510588 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 426,60152 28.200 464,53351
200510597 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-1 337,32431 136.000 402,12917
İletişim Fakültesi
200511674 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 30 27 MF-4 281.000 376,09730
200511665 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 397,54233 50.600 422,47222
200511726 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 263,61650 192.000 345,87422
200510155 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 25 24 TS-2 547.000 402,30314
200510164 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TS-2 448,62834 6.340 459,12707
200510173 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 TS-2 280,27640 291.000 366,91320
200510755 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 15 9 TS-1 429.000 397,47507
200510764 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-1 445,98501 4.260 461,73460
200510773 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TS-1 280,70684 232.000 398,44707
200510182 Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 35 31 TS-2 534.000 384,58167
200510191 Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TS-2 455,79597 4.590 502,10324
200510207 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TS-2 343,79157 109.000 412,47724
200510216 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 20 20 TS-2 249,40064 435.000 417,21382
200510225 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TS-2 469,57913 2.370 489,91085
200510234 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 TS-2 334,87181 127.000 434,00975
200510252 Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) 15 13 TS-2 529.000 329,08272
200510261 Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-2 453,09418 5.230 500,44009
200510279 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TS-2 310,22537 188.000 359,56579
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
200510816 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 20 20 MF-4 226,66575 270.000 310,08177
200510825 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 417,04010 38.900 420,67841
200510834 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 289,60904 152.000 407,73461
200510782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 59 59 TM-1 251,53983 429.000 301,25790
200510791 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 TM-1 423,83843 30.200 430,94205
200511417 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 TM-1 296,81373 239.000 377,49966
200510401 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 63 63 MF-4 286,65722 156.000 390,78360
200510419 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 442,81809 25.100 452,97682
200511426 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 18 18 MF-4 393,94022 52.900 435,98740
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
200510428 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 30 30 MF-4 263,32613 192.000 333,44664
200510437 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 458,74307 17.900 483,75846
200510685 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 337,27495 97.700 420,93669
200510888 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 245,85301 226.000 317,52557
200510897 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 423,82549 35.000 440,44955
200510904 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 256,17958 205.000 394,12927
200510473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 25 20 MF-4 224.000 369,73084
200510482 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 454,60772 19.700 470,91047
200510694 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 323,36325 111.000 417,20369
200510491 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-4 301,80687 136.000 403,52742
200510507 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 457,31854 18.400 466,07231
200510701 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 412,27342 41.600 431,03329
200510516 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 5 MF-4 236.000 360,20208
200510525 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 415,43199 39.800 441,87042
200510719 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 257,39742 203.000 384,11082
200511435 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 55 55 MF-4 254,62500 208.000 369,58659
200511444 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 433,96587 29.500 450,53840
200511514 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 380,76274 62.000 401,84221
200511011 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 50 50 MF-4 250,71826 216.000 380,00226
200511029 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 447,13022 23.100 478,63183
200511038 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 381,88777 61.200 408,88897
200510534 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 30 28 MF-4 233.000 360,83239
200510543 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 433,29561 29.900 454,34678
200510728 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 317,04880 118.000 404,16219
200511523 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-3 285,65209 156.000 373,21711
200511498 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-3 441,31835 25.400 444,67227
200511505 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-3 307,70415 128.000 408,19241
200510552 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 44 44 MF-4 254,85376 208.000 342,68239
200510561 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 448,39624 22.500 462,05742
200510737 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 333,66186 101.000 408,93631
Sağlık Bilimleri Fakültesi
200510958 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 62 62 MF-3 226,89435 270.000 297,03599
200510967 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 9 9 MF-3 419,46948 37.200 447,77465
200511302 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 18 18 MF-3 319,24011 115.000 382,64467
200511268 Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 2 TM-3 261,51329 448.000 264,42945
200511277 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 4 TM-3 404,24939 49.800 415,43135
200511286 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 30 30 TM-3 295,02500 304.000 337,03248
200511595 Ergoterapi (Ücretli) 30 MF-3
200511577 Ergoterapi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 395,67537 51.400 401,07282
200511586 Ergoterapi (%25 Burslu) 20 MF-3
200510913 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 69 20 MF-3 276.000 291,19742
200510922 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 416,37132 38.900 431,87371
200511295 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 20 20 MF-3 250,78272 216.000 404,40145
200511656 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 45 5 MF-3 276.000 253,51646
200511638 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 423,05488 35.100 447,62867
200511647 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) 9 9 MF-3 258,26841 201.000 366,24965
200510949 Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 363,83140 74.300 400,31663
200511135 Hemşirelik (%50 Burslu) 40 40 MF-3 241,66783 235.000 302,56240
200511629 Odyoloji (Ücretli) 40 9 MF-3 271.000 291,97743
200511602 Odyoloji (Tam Burslu) 6 6 MF-3 431,38227 30.400 439,05375
200511611 Odyoloji (%50 Burslu) 14 14 MF-3 330,15988 104.000 403,33291
200511532 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 3 3 TM-1 371,34130 81.600 379,86179
200511541 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 30 30 TM-1 237,39645 503.000 286,80457
200511241 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-3 514,06990 1.820 532,03230
200511259 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 63 MF-3 464,33174 14.800 509,99558
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
200511683 Gastronomi (Ücretli) 40 23 YGS-4 1.677.000 288,45709
200511692 Gastronomi (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 420,01257 55.600 445,50212
200511708 Gastronomi (%50 Burslu) 14 14 YGS-4 338,08546 323.000 379,73681
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
108910013 Diş Hekimliği Fakültesi 103 103 MF-3 457,42745 17.800 468,70911
Edebiyat Fakültesi
108910216 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 62 62 DİL-1 258,23464 41.500 441,76868
108930098 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) 62 62 DİL-1 233,33642 51.300 354,57629
108910225 Arap Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-3 365,47013 27.200 423,12264
108930529 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 DİL-3 350,52863 33.200 422,39000
108910234 Arkeoloji 67 67 TM-3 251,83617 494.000 299,87156
108930105 Arkeoloji (İÖ) 67 67 TM-3 238,79734 554.000 293,76870
108910252 Fars Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-3 286,16758 59.800 411,10543
108910279 Fransız Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 235,22141 50.500 413,20365
108910288 İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-1 368,95037 16.100 440,39606
108930141 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 DİL-1 348,39628 19.800 443,65832
108911268 Karşılaştırmalı Edebiyat 41 41 DİL-1 272,55788 36.900 431,19835
108910349 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 41 41 DİL-3 317,95317 47.100 424,96904
108910358 Sanat Tarihi 72 72 TS-2 303,90125 207.000 339,93674
108930177 Sanat Tarihi (İÖ) 72 72 TS-2 288,60857 258.000 386,85073
108910367 Sosyoloji 82 82 TM-3 347,37512 148.000 393,73382
108930186 Sosyoloji (İÖ) 82 82 TM-3 319,75688 220.000 354,82970
108910376 Tarih 93 93 TS-2 342,42321 111.000 485,96016
108930195 Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 322,00912 157.000 357,85589
108910385 Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 377,59012 55.900 412,25834
108930202 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 355,86697 87.100 386,09511
Fen Fakültesi
108910243 Biyoloji 36 36 MF-2 256,02766 206.000 351,71532
108911559 Biyoteknoloji 31 31 MF-3 232,78157 256.000 284,76718
108910261 Fizik 16 8 MF-2 283.000 250,13844
108910297 İstatistik 36 17 MF-1 297.000 257,06806
108910304 Kimya 16 16 MF-2 226,98008 268.000 244,62069
108910331 Matematik 67 67 MF-1 257,31121 212.000 350,99110
Güzel Sanatlar Fakültesi
108911286 Endüstri Ürünleri Tasarımı 21 21 MF-4 283,81819 160.000 346,46757
108910913 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 41 41 TM-1 383,22037 67.200 422,04726
108930714 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 41 41 TM-1 365,76234 88.800 390,36565
108910401 Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 438,28683 18.300 478,33407
108930211 Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-3 430,21541 24.100 438,25771
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
108910419 İktisat 123 123 TM-1 280,72617 296.000 371,32617
108930229 İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 255,35972 409.000 286,51349
108910428 İşletme 134 134 TM-1 270,66439 338.000 336,43961
108930238 İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 249,26236 441.000 294,07799
108911295 İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 311,64817 195.000 348,82169
108910437 Kamu Yönetimi 134 134 TM-3 340,97326 163.000 387,63875
108930247 Kamu Yönetimi (İÖ) 134 134 TM-3 307,81191 258.000 343,97476
108910446 Uluslararası İlişkiler 123 123 TM-3 328,52584 195.000 369,85702
108930256 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 123 123 TM-3 299,95265 286.000 377,93370
108911417 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 41 41 TM-3 370,38681 101.000 397,82853
108911541 Uluslararası Ticaret 62 62 TM-1 281,97261 291.000 348,71991
İletişim Fakültesi
108910464 Gazetecilik 77 77 TS-2 319,78536 162.000 374,14483
108930265 Gazetecilik (İÖ) 77 77 TS-2 302,24312 212.000 334,88470
108910473 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-2 330,42646 137.000 399,48381
108930274 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 77 77 TS-2 305,22629 203.000 350,48181
108910482 Radyo, Televizyon ve Sinema 77 77 TS-2 343,66179 109.000 401,03569
108930283 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 77 77 TS-2 317,37279 169.000 440,06549
108911171 Reklamcılık 67 67 TS-2 321,40683 158.000 390,86576
108930626 Reklamcılık (İÖ) 67 67 TS-2 297,27126 228.000 320,68839
Mimarlık Fakültesi
108910694 Mimarlık 103 103 MF-4 414,64055 40.200 456,93169
108910701 Şehir ve Bölge Planlama 72 72 MF-4 257,62984 203.000 330,01494
Mühendislik Fakültesi
108910579 Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 346,46468 89.200 407,77183
108930565 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 299,38766 139.000 344,72694
108910588 Çevre Mühendisliği 72 35 MF-4 240.000 292,74627
108910597 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 77 MF-4 369,18745 70.700 416,45816
108930556 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 324,54595 110.000 363,64556
108910604 Endüstri Mühendisliği 72 72 MF-4 330,02179 105.000 385,19310
108911038 Harita Mühendisliği 93 93 MF-4 295,93595 143.000 370,16119
108930477 Harita Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 265,53875 188.000 322,10945
108910613 İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 367,51760 72.000 427,78610
108930362 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 342,13454 93.100 381,98646
108910631 Jeoloji Mühendisliği 31 3 MF-4 235.000 244,25631
108910649 Kimya Mühendisliği 52 52 MF-4 247,66676 222.000 300,55066
108910658 Maden Mühendisliği 31 4 MF-4 227.000 266,57155
108910667 Makine Mühendisliği 93 93 MF-4 324,51121 110.000 422,33559
108930405 Makine Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 291,46080 149.000 333,61866
108910949 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 52 52 MF-4 247,51062 223.000 296,75539
Sağlık Bilimleri Fakültesi
108911523 Beslenme ve Diyetetik 82 82 MF-3 402,63134 47.100 428,39294
108911302 Çocuk Gelişimi 62 62 TM-3 387,15592 73.100 413,86907
108930777 Çocuk Gelişimi (İÖ) 62 62 TM-3 368,74985 104.000 391,76379
108911108 Ebelik 93 93 MF-3 285,42363 157.000 334,60867
108911117 Hemşirelik 164 164 MF-3 325,97370 108.000 417,84822
108911126 Sağlık Yönetimi 72 72 TM-1 321,69263 169.000 396,25765
108930583 Sağlık Yönetimi (İÖ) 72 72 TM-1 300,72313 226.000 338,70616
108911135 Sosyal Hizmet 82 82 TM-3 394,02184 63.100 416,96952
108910719 Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 481,80843 8.520 525,60843
Teknoloji Fakültesi
108911205 Bilgisayar Mühendisliği 50 50 MF-4 305,04501 132.000 345,79668
108930635 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 280,65999 164.000 299,06117
108911214 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 276,86075 170.000 303,48702
108930644 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 261,49942 196.000 275,45280
108911223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 50 MF-4 319,05804 116.000 348,36444
108930653 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 293,89153 146.000 317,24003
108911232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 284,22543 159.000 315,37241
108930662 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 271,98087 178.000 282,90197
108911241 Makine Mühendisliği 50 50 MF-4 288,53942 153.000 346,60094
108930671 Makine Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 273,42790 175.000 291,92178
108911259 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 260,98727 196.000 288,48766
108930689 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 248,90021 220.000 258,27568
Turizm Fakültesi
108911392 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 103 103 TM-1 230,20347 540.000 400,27684
108930768 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) 103 75 TM-1 597.000 249,09877
108911383 Turizm İşletmeciliği 108 108 TM-1 233,05135 526.000 296,99455
108930759 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 108 77 TM-1 597.000 272,12535
108910755 Veteriner Fakültesi 159 159 MF-3 323,82642 110.000 389,87835
Ziraat Fakültesi
108910958 Bahçe Bitkileri 41 41 MF-2 229,05986 263.000 272,27142
108910967 Bitki Koruma 41 41 MF-2 247,85876 222.000 330,94031
108910764 Gıda Mühendisliği 77 77 MF-4 257,32235 203.000 320,28014
108911189 Peyzaj Mimarlığı 41 41 MF-4 233,85119 254.000 264,83392
108910976 Tarım Ekonomisi 41 41 TM-1 279,07343 302.000 365,84900
108911532 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 16 16 MF-4 228,00505 267.000 261,29616
108910994 Tarımsal Yapılar ve Sulama 11 10 MF-4 281.000 247,92761
108911471 Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
108911002 Tarla Bitkileri 41 41 MF-3 230,52640 261.000 403,10975
108911011 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 36 27 MF-2 282.000 354,42743
108911029 Zootekni 41 39 MF-2 283.000 289,46992
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
108911277 İşletme 103 103 TM-1 241,81577 480.000 275,45512
108930705 İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 224,18511 567.000 286,80917
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
108911153 Beslenme ve Diyetetik 62 62 YGS-2 439,68501 56.400 479,82242
108910843 Hemşirelik 62 62 YGS-2 373,83391 136.000 419,19146
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
108911162 İşletme 88 88 TM-1 234,87144 516.000 371,06925
108930592 İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 218,24333 584.000 251,78268
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
108911408 Turizm İşletmeciliği 82 65 TM-1 597.000 254,20683
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
108911514 Organik Tarım İşletmeciliği 41 41 YGS-6 264,22342 777.000 408,77210
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2018 Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
BAZI BÖLÜMLER AÇILDI, BAZILARI KAPATILDI: Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.