Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Torshavn maçı şifresiz veren kanallar hangileri ve Beşiktaş Torshavn maçı Smart Spor şifresiz izleme yolları merak içerisinde aranıyor. Beşiktaş, Torshavn ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Beşiktaş Torshavn maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri ve Beşiktaş Torshavn maçı Smart Spor şifresiz izleme yolları ile ilgili detayları araştırıyor.

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Beşiktaş Torshavn maçı şifresiz veren kanallar hangileri

Saat 21.00'da başlayan Beşiktaş - B36 Torshavn maçı maçı D Smart 77. kanalda yer alan Spor Smart kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş - B36 Torshavn maçını uydudan şifresiz yayınlayacak kanalları mücadele saatinde haberimizde bulabilirsiniz.

"Kupa 2"de 104. maçı

Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi

Vaduz'u evinde 5-1 yendi

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 gün sonra Vodafone Park'a çıkacak

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

B36 Torshavn son antrenmanını Vodafone Park’ta yaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Eleme rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan B36 Torshavn son antrenmanını yaptı. Vodafone Park’ta Teknik Direktör Jakup Borg’un gözetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Faroe Adaları ekibi antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Basına açık olan bölümde takım pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde Torshavn, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.