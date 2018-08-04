Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangi halkın dilinde 'kar' için 400'ün üzerinde kelime vardır? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 120 bin liralık sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Hangi hallkın dilinde 'kar' için 400'ün üzerinde kelime vardır? sorusu. İşte cevabı...

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Hangi hallkın dilinde 'kar' için 400'ün üzerinde kelime vardır?

A) ESKİMOLAR

B) RUSLAR

C) İSKOÇLAR

D) İZLANDALILAR