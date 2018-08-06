Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açken, açlığınızı en hızlı şekilde baştırmak isteyenler, internet üzerinden Makarna nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli makarna tarifi (Sade ve salçalı makarna tarifleri) başlıklarını internet üzerinden sık sık arıyor. Yemek hazırlamak için vaktiniz yoksa veya yemek yapmayı bilmiyorsanız sade ve salçalı makarna tarifleri sizin için tam anlamıyla bir kurtarıcı olabilir. Sade ve salçalı makarna özellikle öğrenci evlerinin ve yalnız yaşayanların vazgeçilmezidir. Yemek yapmayı bilmeyenler sık sık makarnanın nasıl yapıldığını internet üzerinden araştırıyor. Daha önce mutfağa hiç girip yemek yapmayı denemediyseniz ve kolay ve lezzetli makarna yapmak istiyorsanız haberimize kulak verin...

Makarna nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli makarna tarifi... Makarna her zaman açıkanların imdadına yetişiyor. Özellikle yemek yapmayı bilmeyenler, öğrenciler ve bekarlar sık sık makarna ile yemek yapmanın zahmetinden kurtuluyor. Peki makarna nasıl yapılır? İşte makarna tarifi ve lezzetli makarna yapmanın püf noktaları...

Makarna malzemeler:

* 8 su bardağı su

* 1 silme yemek kaşığı tuz

* 250 gr. makarna(250gr.lık paket veya 500gr.lık paketlerde yarım paket)

* Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ (En sağlıklısı zeytinyağıdır ama bazıları makarnada kokusunu sevmez, tadını sevdiğiniz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz.)

* Makarna Süzgeci

Sade Makarnanın Yapılışı:

Orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

Salçalı Makarnanın Yapılışı:

Bir tencere içinde 2 litre suyu içine bir tutam tuz attıktan sonra kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra makarnaları suyun içine atın. Makarnalar piştikten sonra suyunu süzün.

Diğer taraftan bir tavada tereyağını eritin ve salçayı ekleyerek kavurun. Kavrulan yağlı salçalı sosu makarnaların üzerine dökün. Tuzu eksikse tuz ilave edin.