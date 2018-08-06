Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Guinness Dünya Rekorlarına göre dünya üzerinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı kaç santigrat derecedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorlarına göre dünya üzerinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı nedir sorusu ve cevabı...