Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve dünyada televizyon erkranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu ve cevabı...

Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir?

A) Güldürür

B) Başa bakar

C) Ağlatır

D) Acı söyler

SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ