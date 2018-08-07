Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 8. bölüm ön izleme fragmanı yayınlandı. Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı ve reyting rekorları kıran sevilen dizinin 7. bölümü ekranlara geldi. Romantik komedi türünde ilerleyen dizi, izleyicileri bol bol güldürerek ekran başına kilitliyor. Erkenci Kul 7. bölüm izleyenler, haftaya neler olacağını şimdiden merak ediyordu. İzleyiciler çok bekletilmedi ve yeni bölümün ön izlemesini yayınlandı. Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı öncesi yayınlanan Erkenci Kuş 8. bölüm ön izleme sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak Erkenci Kuş 8. bölüm ön izlemesi yayınlandı

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM ÖN İZLEME FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.