Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının kahkaha tufanı olan Banker Bilo filmi bıkmadan usanmadan izlenecekler arasındadır. Banker Bilo'nun konusu ne? Banker Bilo oyuncuları kimler? diye hatırlamakta zorlananlar için haberimizde derledik. Okuduğunuz gibi Banker Bilo'nun komik sahneleri birer birer gözünüzün önünde canlanacak. Banker Bilo'nun başrolü kim? ya da Banker Bilo'nun başrolü kimler? diye sorgulayanlardan kolaylıkla sayfamızdan en detaylı şekilde bulabilir. İlyas Salman ve Şener Şen'in ustalığı ile birleşen filmin yönetmeni Ertem Eğilmezdir. İşte Banker Bilo Hadi Sorusu- Cevabı

BANKER BİLO KONUSU NE?

Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Banker Bilo, bir dönemin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını işliyor. Almanya'ya işçi olarak gitmenin hayallerini kuran Bilo ve onun gibi köylü gençler, köylüleri paragöz Maho tarafından toplanan paralarla hayallerindeki ülkeye gidebileceklerini zannederler. Ancak Maho, gençleri bir kamyonete doluşturup İstanbul'a gönderir. Kamyondan indikten sonra İstanbul'da olduklarını fark eden Maho intikam peşinde koşacak, kendisine yapılanın karşılığını kat kat fazlasıyla alacaktır.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİM? BAŞROLÜ KİM?

Türk sinemasının çınarı Ertem Eğilmez yapımı olan filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen bulunuyor.

Şener Şen sanki bu dünyaya İlyas Salman ve Kemal Sunal‘ı kandırmak, dolandırmak için gelmiştir. Dolap Beygiri, Sefil Bilo filmlerinde olduğu gibi bu filmde de dolandırmaya devam eder… Şener Şen‘in canlandırdığı Maho her seferinde Bilo‘nun iyi niyetinden ve zaafından yaralanır. Bilo hapis bile yatar onun için ama değerini bir türlü anlayamaz Maho. Adeta karşılıksız bir aşk gibidir yaşanılan…

Bilo Almanya’ya göç etmeye çalışmaktadır özellikle de Maho onun kanına girmeyi başarmıştır. Oralarda yaşadıktan sonra Almanya’ya kaçak yollarla pek çok kişiyi sokmaya çalışacağını söyleyen Maho köşeyi dönme peşindedir.

Şener Şen‘in Bulgar sınırında başlar şovu… Almanya sınırındaki tek kişilik dev gösterisi herkes tarafından hayranlıkla izlenmiştir. Kimse görmemesine rağmen parmak yalayıp pasaport sayfasını çevirmekten, karpuz yeme hareketine; tokalaşma hareketinden, köpeği oynarken tenteye çıkıp eliyle göstermesine kadar her ayrıntıyı yaşayarak aktarır. İnandırıcı olması gerekir ama o anı da yaşayarak bunu sunar…

Tabi Banker Bilo‘da olay sadece göç ve dolandırılmak değildir. Film, Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolunda, yozlaştırılan kültürünü eleştirirken geleceğe dair ise bir umut olmadığının da altını çizmektedir çünkü sistem yeni yeni oturmaktadır, göç en vahşi kıvamındadır. İnsanımızın cehaletini, saflığını, iki yüzlülüğünü, dürüstlüğünü, sevdasını, aç gözlülüğünü , herkesin birbirini ezme çabasında olduğunu gösteren, sosyolojik tespitler barından filmdir Banker Bilo. Tefeci ya da banker oldun mu, babanın ya da evladın gözünün yaşına bile bakmamak gerektiğini de gösterir film…

Onlarca efsane repliğin de çıktığı ve dillere pelesenk olduğu bir filmde repliklerin en bilineni; “yaptım ama niye yaptım hele bi sor“dur (fonda Süt Kardeşler’in melodisi ile gönderme yapılır)

Maho’nun Bilo’ya yaptıkları bugünde aynen devam etmektedir:

Banker Bilo filminin en önemli noktalarından bir tanesi de Ali Şen ile Şener Şen‘in karşılıklı oynamasıdır. 2. kez bir filmde bir araya gelen baba oğul, bu kez karşılıklı iki dolandırıcıyı oynarlar.