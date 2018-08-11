Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar? sorusu ve cevabı...

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Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar?

a) Birleşik Krallık

b) Japonya

c) Suudi Arabistan

d) İsveç