Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve TUS 2018 2. dönem soruları ne zaman açıklanacak' gibi merak edilenlere dair detaylar haberimizde. Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, tarihi açıkladı. Bu sene ilki 25 Şubat'ta gerçekleşen sınavın ikinci dönem sınavı 12 Ağustos'ta gerçekleşti. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem soruları açıklandı mı? TUS ile ilgili merak edilenler...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Eylül tarihinde belli olacak.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır. Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların

Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.