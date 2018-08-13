Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabani kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabani kimdir?sorusu ve cevabı...

Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabani kimdir?

a) Bahçıvan

b) Kahya

c) Uşak

d) Aşçı

CEVAP: KAHYA