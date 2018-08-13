Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin liralık sorunun cevabını herkes aratıyor. 1766 İstanbul depreminde büyük hasar gören hangi cami 3. Mustafa tarafından yeniden inşa edilmiştir sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte cevabı...

1766 İstanbul depreminde büyük hasar gören hangi cami 3. Mustafa tarafından yeniden inşa edilmiştir sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin liralık sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. 1766 İstanbul depreminde büyük hasar gören hangi cami 3. Mustafa tarafından yeniden inşa edilmiştir sorusu. İşte cevabı...

1766 İstanbul depreminde büyük hasar gören hangi cami 3. Mustafa tarafından yeniden inşa edilmiştir?

A) Fatih Camii

B) Süleymaniyee Camii

C) Sultanahmet Camii

D) Nuruosmaniye Camii