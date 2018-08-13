Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangi ülkede sosyal medyaya vergi konmuştur? sorusunun cevabı haberimizde... Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu ve cevabı...

Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur?

A) Uganda

B) Arjantin

C) İzlanda

D) Güney Kore

Cevap: Uganda