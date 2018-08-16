Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı nedir? 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı? Bu soru son zamanlarda sosyal medyada karşınıza çıkabilir. Sosyal medyada viral olan 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı kullanıcılar tarafından sıkça merak ediliyor. 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunu cevaplayamayanlar ise 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. Peki 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı? İşte 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı...

Bir odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı nedir? 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusu sosyal medyayı sallıyor. Sosyal medyadan yayılan 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabının ne olduğu ise merak konusu. 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusuna cevap arayanlar internet üzerinden '1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı nedir?' şeklinde arama yapıyor. 1 odaya girdim 5 kişi var 4 kişiyi öldürdüm kaç kişi kaldı sorusunun cevabı haberimizde...

Instagram'da sıkça hikayelerde dolaşan 1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen odada kaç kişi kalır sorusunun cevabı aranıyor. Sorunun cevabına gelmeden önce, 1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen sorusu aslında mantığınızı zorlamanızı gereken bir sorudur. 1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen sorusu ilk kez 4 gün önce genç bir kız tarafından Instagram hikayesinde paylaşılmasının ardından yaygınlaştı.

1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen odada kaç kişi kalır? sorunun cevabı seninle beraber 6'dır. Odada eksilen bir insan yoktur. Yani, siz 4 kişiyi öldürüp cesetleri dışarıya çıkarmadığınıza göre 5 kişilik odaya siz girince oda 6 kişilik oluyor. 1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen sorusunun doğru cevabı budur. Eğer bir iddiaya girdiyseniz, iddiayı kazanma şansı!

Diğer doğru cevap olarak görünenler:

1 Odaya girdim 5 kişi vardı 4'ünü öldürürsen odada 2 kişi kalır. Bu, bir sen ve öldürmediğin kişi olarak düşünülüyor.

1. Cevap: Yani toplamda 6 kişi var. 4 kişi odadan çıktığına göre:

6-4= 2 kişi kalır.

2. Cevap: Kendinide sayarsak ise toplam odada 6 kişi

6 - 4 = 2 kişi kalır

3. Cevap: 1kisi kaldi (sen)