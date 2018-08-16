Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş LASK Linz maçı AZ TV İdman TV şifresiz izle, Beşiktaş LASK Linz maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi hangileri? gibi aradıklarınız burada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile üçüncü ön eleme turu kapsamında karşılaşıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş LASK Linz maçı hangi kanalda, Beşiktaş LASK Linz maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi hangileri ve Beşiktaş LASK Linz maçı AZ TV İdman TV şifresiz izle gibi detayları araştırıyor. Beşiktaş LASK Linz maçı öncesi yayıncı krizi yaşandı. Beşiktaş LASK Linz maçını hangi kanalın yayınlayacağı henüz belirlenemedi. İşte Beşiktaş LASK Linz maçı ile ilgili aradıklarınız.

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Beşiktaş LASK Linz maçı öncesi yayın krizi

Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları öncesi yayın krizi yaşanıyor. Her iki temsilcimizin bu önemli karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturacak bir yayıncı kuruluş çıkmadı. Maç saatine kadar bir gelişme olmazsa LASK Linz-Beşiktaş ve Burnley-Başakşehir maçları televizyondan canlı olarak yayınlanmayacak.

Beşiktaş'ın avrupa kupalarındaki 208.randevu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz’e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 294 gol gördü.

Şenol Güneş'le 30. karşılaşma

Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah- Beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın en büyük başarısı...

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Kara Kartal, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah- Beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Dış sahada hedef 27.zafer

Kara Kartal, LASK Linz maçıyla Avrupa kupalarında 104. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26’sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlı takım, 58 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 118 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 191 gol gördü. Beşiktaş, bu akşam Linz’i yenip dış sahadaki 27. zaferini almayı planlıyor.

Kara Kartal'da gözler Babel’de!

Siyah-Beyazlılar’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz’i 1-0 yendiği karşılaşmada Kara Kartal’ın golü, Ryan Babel’den gelmişti. Rövanş mücadelesi öncesinde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, bu akşamki mücadelede de şovuna devam etmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş’ten sık sık ileri bölgede pozisyon kovalaması yönünde talimat alan tecrübeli oyuncu, ek olarak uzaktan yapacağı sert vuruşlarla rakibi zorlayacak. Forvet hattında yer alacak Cyle Larin’le koordineli bir şekilde görev yapacak olan Babel, genç Kanadalı’yla birlikte rakibi evinde yıkıp Play-Off’u takımına getirmek için çaba gösterecek.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Beşiktaş 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.

Beşiktaş'ın farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Beşiktaş'ın hükmen galibiyetleri

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987’de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

Beşiktaş'ın Avusturya takımlarıyla 9. maçı

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Beşiktaş'ın en golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun’un ise 11’er golü bulunuyor. Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

16.08.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Futbol. DÇ 2018. Brazilya – Kosta Rika

10:00 BMX. Dünya çempionatı

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol. İngiltərə çempionatı. “Liverpul” – “Vest Hem”

14:00 Futbol dahiləri

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1. Avstriya Qran Prisi. Final

17:30 Top-10

18:00 İdman xəbər

18:20 Futbol. İngiltərə çempionatı. “Arsenal” – “Mancester Siti”

20:00 Sf: “Levante”

21:00 İdman xəbər

21:20 İnstasport

22:00 Futbol dahiləri

22:30 Telefitnes

23:00 “Kotv klassik”. Telejurnal

00:00 İdman xəbər

00:20 Bf: Barsa – bir klubdan daha artıq

02:20 MMA. Doyüş klubu

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol. DÇ 2018. Nigeriya - İslandiya

05:00 Flaqman

06:00 Futbol. DÇ 2018. Seneqal - Kolumbiya

AZ TV YAYIN AKIŞI

16.08.2018

06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

06.02 Verilişlərin açılışı

06.03 RV proqramı

06.08 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

06.30 Estrada konserti

07.00 “Obalardan, babalardan” (təkrar)

07.30 Musiqi mozaikası

08.00 Xəbərlər

08.05 RV proqramı

08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

09.00 Xəbərlər

09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

09.55 Anonslar

10.00 Xəbərlər

10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə

Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

11.00 Xəbərlər

11.05 RV proqramı

11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

11.50 Rəqslər

12.00 Xəbərlər

12.05 “Yaşıl planet” (Sahibsiz heyvanların beynəlxalq qorunma günü)

12.25 Anonslar

12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Lətif Kərimov) (f)

13.00 Xəbərlər

13.10 Günorta konserti

14.00 Xəbərlər

14.05 RV proqramı

14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Məmməd Araz əsrətH(f)

14.20 Oxuyurlar Nisbət Sədrayeva və Pərviz Qasımov

14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

15.00 Xəbərlər (rus dilində)

15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Şükür Həmidovun döyüş yolu)

15.25 Çıxış edir ART Əhsən Dadaşov adına “Xatirə” XÇA ansamblı

16.00 “Yay düşüncələri” (Xalq artisti Xəyyam Mirzəzadə) (təkrar)

16.40 Vaqif Şıxıyevin lent yazıları (qarmon)

16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

17.00 Xəbərlər

17.05 RV proqramı

17.10 “Sizin üçün... ”. Musiqi proqramı

18.00 Xəbərlər

18.05 Estrada kaleydoskopu

19.00 Xəbərlər

19.05 “Duyğu yarpaqları”. Bəxtiyar Vahabzadə (doğum günü) (f)

19.35 Çıxış edirlər Abbas Bağırov və Ənvər Sadıxov

20.00 Xəbərlər

20.15 “Melodiyadan-melodiyaya”. Musiqi proqramı

21.00 “Dastandan üzü bəri” (Zaqatala aşıq mühiti. Aşıq Valeh)

21.30 Mahnı axşamı

22.00 Xəbərlər

22.10 “Qum saatı” (Xalq artisti Möhsün Sənani)

22.40 Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Möhlət Müslümov) (f)

00.00 Xəbərlər

00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh (I veriliş) (f)

00.20 “Yaddaş səhifələri” (Aqil Abbas – “Batmanqılınc”. Povest)

00.35 Gənc bəstəkarların əsərləri

01.00 Xəbərlər

01.10 Şıxəli Qurbanovun librettalarına yazılmış musiqili komediyalardan parçalar (doğum günü)

02.00 Xəbərlər

02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

02.40 Caz musiqisi

03.00 Xəbərlər

03.10 “Dastandan üzü bəri” (təkrar)

03.40 Lirik melodiyalar

04.00 Xəbərlər

04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

05.00 Xəbərlər

05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)