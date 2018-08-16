Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nota portresi nedir, Hadi ipucu 16 Ağustos nedir gibi merak edilenler ve yarışma ile ilgili detaylar, Hadi yarışması sorusu haberimizde sizlerle... Yüz binlerce kullanıcının cep telefonlarından online olarak katılabildiği bilgi yarışması 'Hadi', merak uyandırmaya devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri 12:30'da ve 20:30'da oynanan oyun, diğer günler sadece 20:30'da oynanmaya devam ediyor. 16 Ağustos Perşembe günü 12:30'da gerçekleşen yarışmadan sonra 20:30'daki oyun heyecanla bekleniyor. Bu akşamın yani 16 Ağustos Hadi ipucu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bugünün hadi oyunu ipucu nedir? Hadi ipucu nota portresi nedir, nota portresi özellikleri, nota nedir gibi ipucu ile ilgili bilgiler sizlerle... İşte Hadi ipucu 16 Ağustos ile ilgili bilgiler...

NOTA PORTRESİ NEDİR? HADİ İPUCU 16 AĞUSTOS

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere de Nota denir.

Müzik notaları ik defa Guido D"Arezzo tarafından isimlendirilmiştir. Aşağıda yazılı olan ve Türkçe anlamlarını da yanına yazdığımız kelimelerden nota isimlerini belirlemiştir.

DO : Dominus : Mutlak

RE : Rerum : Madde

Mİ : Miraculum

FA : Familias Planetarium : Güneş Sistemi, Gezegenler Ailesi

SOL : Solis : Güneş

LA : Lactea Vita : Samanyolu

Sİ : Siderae : Gökler

Notalar, beş çizgiden oluşan portre üzerine ya da ek çizgilere yazılır ve do-re-mi-fa-sol-la-si değişmez sırasıyla portenin aşağı ve yukarısına doğru sıralanır. İlk sesini portrenin başındaki anahtarlardan alan notalar, aynı değişmez sıra ile birbirlerini izlerler.

Notaların her birinin ayrı bir biçimi vardır. Notanın biçimi, süresini, değerini gösterir; porte üzerindeki yeri ise yükseklik derecesini belirtir. Notalar yuvarlak, beyaz, siyah, çengelli iki çengelli ve dört çengelli yazılarak aynı sıraya göre şu adları alırlar: birlik, ikilik, dörtlük, onaltılık, otuzikilik, altmışdörtlük. Bu sıraya göre her notanın değeri kendisini izleyeninkinden iki kat daha fazladır. Böylece yuvarlak, iki beyaz; beyaz, iki siyah; siyah, iki çengelli… eder.