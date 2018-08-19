Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Ağustos Arefe günü bankalar ve PTT açık mı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesiyle birlikte tatil hafta sonlarına eklendi ve resmi tatil 9 güne uzatıldı. 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. 20 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı? Arefe günü PTT açık mı gibi konular merak ediliyor. İşte o merak edilen soruların cevapları...

20 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

20 Ağustos Pazartesi günü vatandaşlar bankacılık işlemlerini 12:30'a kadar gerçekleştirebilecekler. Arefe Günü olması nedeniyle banakalar öğlene kadar hizmet verecek. Bu durum PTT için de geçerli. 20 Ağustos Salı günü PTT'de aynı saate kadar hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

2018 Kurban Bayramı için bireyler yollara döküldü. Dokuz günlük tatili gerek tatil beldelerinde gerekse memleketlerinde geçirecek olanlar yol durumu ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan köprü ve otoyollar bayram süresince ücretsiz olacak. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" modeli ile yapılan projeler hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bütün köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak köprüler listesinde İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bulunuyor. İlgili karar kapsamında 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin de ücretsiz olacağı açıklandı.