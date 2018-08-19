Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatıldı? Avrasya Tüneli neden kapalı? merak ediliyor. Son dakika haberi olarak Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığı bilgisi geldi. Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da trafiğin bir hayli rahatladığı dönemde neden Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı? 19 Ağustos Avrasya Tüneli'nde bir sorun mu yaşandı merak ediliyor.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İstanbul Valiliği'nce Twitter'den yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.

Valilikçe daha önce yapılan açıklamada, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının çift yönlü durdurulduğu bildirilmişti.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLET ALARMI

Tünel içerisinde benzini biten bir motosiklet, sürücüsü tarafından burada bırakılınca polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli görülen motosiklet üzerinde incelme yapmak üzere uzman ekipler sevk edilirken Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen ekipler şüpheli motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Motosiklette şüpheli bir unsura rastlanmazken bir süre sonra motosiklet sürücüsünün de olay yerine geldiği ve benzininin bittiğini söylediği öğrenildi.