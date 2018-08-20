Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıyma nasıl çekilir, evde kıyma nasıl çekilir, buzlukta kıyma nasıl saklanır gibi konular bugünlerde sıkça araştırılıyor. Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte kasaplarda oluşan yoğunluk sebebiyle kendi kıymanızı evde çekmek isteyebilirsiniz. Peki evde kıyma nasıl çekilir? Çekilen kıyma derin dondurucuda nasıl saklanır? En iyi kıyma nasıl hazırlanır? Bu konular merak ediliyor. İşte kıyma çekme makinesi ile evde kıyma nasıl çekilir, kıyma nasıl saklanır, buzlukta kıyma nasıl saklanır, derin dondurucuda et ne kadar saklanır, buzlukta et saklamak gibi konularla ilgili ayrıntılar...

KIYMA NASIL ÇEKİLİR? EVDE KIYMA NASIL ÇEKİLİR?

Kurban Bayramında etin değerlendirmenin en kolay ve lezzetli yolu kıyma çekmektir. Peki ana yemekten çorbaya kadar bir çok tarifte kullanılan kıyma nasıl çekilir? Bunun için ufak bir kıyma makinesi edinerek istediğiniz zaman taze kıyma hazırlayabilirsiniz.

Kıyma çekme işlemine başlamadan önce etin güzel seçilmesi gerekir. Et seçerken hayvanın döş kısmından hafif yağlı ve pembeliğini kaybetmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Eti bir gece dinlendirmek daha kolay çekilmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar.



Eti zeytinyağında ya da olduğu gibi dinlendirebilirsiniz. Kıyma yapmak için eti dinlendirmek mecburi değildir. Ancak en lezzetli kıyma dinlenmiş etten yapılır.

Bir gece dinlendirdiğiniz eti kuşbaşından biraz büyük olacak şekilde parçalara ayırın. Dilimlediğiniz eti bir kez yıkayın. Etleri 4-5 tane olacak şekilde kıyma makinesini koyun. Bir kez çektirdiğiniz kıymayı tekrar et yuvasına koyarak çekin.

İki kez çekilmiş kıymanın lezzeti artar ve dokusu daha yumuşak olur. Kalan tüm etleri de azar azar ekleyip ikişer kez geçirdikten sonra kıymanız hazır olmuş olur.

Hazırladığınız kıymayı parçalara ayırarak buzlukta saklayabilir ya da hemen yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

KIYMA NASIL SAKLANIR? DERİN DONDURUCUDA (BUZLUKTA) KIYMA SAKLAMA

Genellikle buzdolabında muhafaza edilen kıyma eğer buzluysa buzlarının çözüldüğü anda kullanılması gerekir. Çünkü çözülen kıyma tekrar buzdolabına konulduğunda bakteri üretmeye başlar. Bu sebeple kıyma ne kadar kullanılacaksa o kadarı buzdolabından çıkarılmalı. Bunu sağlamak için şu adımları izleyebilirsiniz.

-Aldığınız kıymaları eşit parçalara bölelim.

-Bu parçaları buzdolabı poşetlerinin içine yerleştirelim.

-Elimizle kıymayı, poşetin içinde ince bir tabaka haline gelecek şekilde bastıralım. Kıymalar ne kadar ince olursa çözülmeleri de o kadar kolay olur.

-Bu işlemlerin ardından kıymaların üzerine satın alındıkları tarihleri yazmayı unutmayalım.

-Hazırladığınız kıyma poşetlerini buzdolabının dondurucu kısmında saklayın.

Bu işlemler sayesinden kıymanın kullanacağınız kadarını çözülmeye bırakabilirsiniz. Bu şekilde kıymanın bakteri üretmesini engellemiş olursunuz.