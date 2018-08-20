Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kavurma nasıl yapılır ve kavurma nasıl pişer' soruları Kurban Bayramının en çok merak edilen sorularının başında geliyor. Bayramda sevilerek tüketilen yiyeceklerin başında gelen kavurma, damak tadına uygun olarak pişirilmeli. Herkes en lezzetli kavurmayı yapmak için en doğru yöntemi arıyor. Kurban Bayramında kavurma nasıl yapılır, kavurma nasıl pişer, kavurma saklama yöntemleri, kavurma nasıl saklanır, kavurma derin dondurucuda nasıl saklanır gibi konular her yıl Kurban Bayramında en çok merak edilenler oluyor. İşte bu konularla ilgili merak edilen detaylar...

KAVURMA NASIL YAPILIR? KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Et pişirmenin, kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir ve kavurma nasıl pişirilir gibi ayrıntılar...

KAVURMA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.

Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.

Kurban bayramı kavurması nasıl yumuşak olur?

Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.

Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz kavurmanız yumuşak olur.

KURBAN KAVURMASI TARİFİ

Kurban bayramında sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır diyorsanız işte cevapları…

Kavurma tarifi malzemeleri

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) üyelerinden Koray Türk, Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi kavurmanın püf noktalarını anlattı.

Et bir gün dinlendirilmeli

Kavurma ikramının bayramın ilk gününde itibaren başladığını, bu nedenle etlerin dinlendirilmesine fırsat bulunamadığını anlatan Türk, ”Kuzu ve dana kavurmanın lezzetli ve yumuşak olması için etin bir gün dinlendirilmesi gerekir” dedi.

Etler önce harlı ateşte mühürlenmeli

Aksi halde lezzetli bir kavurma yapmanın mümkün olmayacağını dile getiren Türk, kuzu kavurmanın yapımına ilişkin şunları anlattı:

”Öncelikle bir süre ısıttığımız tavaya etin kendi iç yağını koyuyoruz. Yağ bir süre eridikten sonra kuzu etini tavaya alıyoruz ve etleri yaklaşık 7-8 dakika harlı ateşte pişiriyoruz. Biraz kavrulduktan sonra etin lezzetini ve besin değerini artırması için tüm bir soğan koyuyoruz. Soğanı doğramıyoruz çünkü kavurma uzun sürede pişeceği için dağılacaktır. Tüm soğan, hem kokusunu hem de lezzetini ete verecektir. Et yemeklerinde tuz ve baharatlar en son eklenmelidir. Tuz eti sertleştirebilir ve suyunu çektirir. Etimizi harlı ateşte biraz kavurduktan sonra ocağın altını biraz kısıyoruz. Sonrasında acıyı seviyorsak biraz pul biber ve defne yaprağı ekliyoruz. Defne yaprağı hem kuzunun kokusunu alacaktır hem de lezzetini artıracaktır. Biraz da kekik ekliyoruz. Etimizi altı kısık yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bayram kavurmamız servise hazır hale geliyor.”





KURBAN ETLERİ (KAVURMA) NASIL SAKLANIR? KAVURMA SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmeli.

Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, dondurularak ise (-18) 6 aya kadar saklanabilir. Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmeli.