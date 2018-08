Türkiye Gazetesi

Kurban eti nasıl saklanır ve kurban eti muhafaza etme yöntemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar bayrama dair araştırmalar yapıyor. Kurban eti nasıl saklanır? Derin dondurucuda ve buzlukta kurban eti ne kadar saklanır? Kurban eti derin dondurucuda ne kadar dayanır? Bu konular merak ediliyor ve en doğru yöntem araştırılıyor. Kurban eti kesim işleminden sonra bir müddet dinlendirilmeli ve naylon torbalarla çok temas ettirilmemeli... İşte ayrıntılar

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? KURBAN ETİ NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Kurban kesiminin ardından etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında açıklama yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ "Mümkünse hayvan soğuduktan, ölüm katılığına ulaştıktan sonra parçalanmalıdır. Eğer zaman yoksa, sıcakken parçalama mecburiyeti hasıl olmuşsa, naylon torbalara konulan etler, eve gider gitmez naylon torbalardan çıkarılmalı, serin ve gölge bir yerde birbirine değmeyecek bir şekilde sergilenmelidir." ifadesinde bulundu.

Buzdolabında saklanmak üzere poşete konulacak olan etlere değinen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ, bu işlem öncesinde etlerin soğuması gerektiğini aktardı.

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaşın zihnindeki soru, 'Kurban eti nasıl saklanmalı?' oldu. İşte, uzmanından Kurban etinin değerlendirilmesine yönelik öneriler...

-Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği önemlidir. Bunların gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerekmektedir.

-Ayrıca bunların ve hastalık taşıyan diğer iç organların (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere verilmemesi gerekir. Bütün bunlar usulüne uygun bir şekilde imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmelidir. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel temizlik kuralları ihmal edilmemelidir.

-Ete hava, hayvan kesen kişiler, kullanılan kaplar vs. yoluyla gerçekleşecek bulaşmayı önlemek amacıyla temiz bıçak ve malzemeler kullanılması, etlerin konulacağı kapların iyice yıkanmış, kurban kesen kişilerin ellerini iyice yıkaması ve kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir.

-Parçalama işlemi ile birlikte ette mevcut yada çevreden bulaşabilecek mikroorganizma sayısında artış olacağından, etin mümkün olduğu kadar büyük parçalara ayrılması ve derhal soğutulması gerekir. Etin kıyma haline getirilip saklanması etin yüzey alanını genişletmeye ve etsuyunun da mikroorganizmalar için üremeleri için uygun bir besiyeri haline getirdiği unutulmamalıdır. En uygunu et tüketilmeden hemen önce kıyma haline getirilmesidir.

-Etlerin kesim sonrasında hemen kapalı ortamlara alınarak soğutulması ve parçalama işlemini müteakip en fazla +4 °C, +5 °C sıcaklıkta bekletilmesi gerekir. Hemen tüketilmeyecek etler soğukta bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir. Sakatat ile etlerin aynı ortamda bulundurulmaması ya da muhafaza edilmemesi gerekir.

KURBAN ETİ DERİN DONDURUCUDA NE KADAR SAKLANIR?

Eskiden kurban etlerinin geleneksel yöntemlerle yapılan kavurma şeklinde saklandığını ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bu yöntemin değiştiğini kaydeden uzmanlar, uygun koşullarda saklanmayan etlerin insan sağlığını tehdit ettiğini de belirterek, "Kırmızı et ürünlerinin donma noktası -1.5 / +1.7 C arasıdır. Saklandıkları ortamın sıcaklığı bu değerlerden daha düşükse, et donar ve mikroorganizma oluşumu durur. Genel bir kural olarak, ortam sıcaklığı ne kadar düşükse etin o kadar uzun bir süre boyunca muhafaza edilebildiğini söylemek mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, -18 derecede yapılan dondurma işleminde, kırmızı etler 8 aya kadar güvenle saklanabilir. Sıcaklık daha düşük olursa, bu süre de uzayacaktır. Derin dondurucular, bu sıcaklığın çok daha altına inebilmektedir. Buzdolaplarının dondurucu/no-frost bölmeleri ise uzun süreli depolama için uygun değildir. Zira hem gerekli yalıtımı sağlayamazlar hem de depolama alanları oldukça küçüktür" diyerek en sağlıklı saklamanın derin dondurucuda yapıldığını kaydettiler.