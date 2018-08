Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam yok mu? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman? 21 Ağustos Erkenci Kuş var mı? Kurban Bayramı Erkenci Kuş var mı sorularının yanıtı haberimizde. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı sevilen dizi Erkenci Kuş, bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. STAR TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi büyük bir hevesle takip ediliyor. Yaz sezonunun en ilgi çeken dizisi olan Erkenci Kuş, yeni sezonda da devam edecek mi haberler, dizi gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki sevilen dizi bu akşam yayınlanacak mı? Erkenci Kuş bu akşam yok mu? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman? Detaylar sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI VE BÖLÜM ÖZETİ

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor...

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Sevilen dizi Erkenci Kuş'un 9. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kurban Bayramının ilk günü olması dolayısıyla diziler de tatilde. Erkenci Kuş bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem ve Can ayrı kalabilecek mi?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.