Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ançüezli pizza nedir, nasıl yapılır, malzemeleri gibi merak edilenler haberimizde. Ançüez nedir, ançüezli pizza nedir, ançüezli pizza nasıl yapılır gibi konular Hadi bilgi yarışması takipçileri tarafından araştırılıyor. Hadi 21 Ağustos ipucu olarak sosyal medya hesaplarından 'ançüezli pizza' verildi. Bugün 12:30'da oynanacak olan oyunda bir soru 'ançüezli pizza' ile ilgili olacak. Ançüezli pizza nedir, malzemeleri, neden yapılır, nasıl yapılır gibi soruların cevabı burada...

ANÇÜEZLİ PİZZA NEDİR, NASIL YAPILIR? HADİ 21 AĞUSTOS İPUCU SORUSU VE CEVABI

Ançüez, sardalya balığı veya hamsi balığından yapılan bir balık ezmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ançüez İtalyan mutfağı kökenli olup, hamsi veya sardalyanın teneke kap veya kavanozlarda tuzlanarak saklanması ile elde edilen yiyecektir. Pizza hazırlanırken malzemesinde kullanılan bu karışımından dolayı ançüez pizza veya ançüezli pizza olarak isimlendirilmektedir.

Ançuezli pizza içerisinde domates sosu, mozzerella peyniri ve ançuez bulunmaktadır.

ANÇÜEZ TARİFİ

Hamsilerin başları koparılıp bağırsakları çıkarılır. Çok iyi yıkanması gerekmektedir. 5-6 kez iyice yıkanır. Yıkama işlemi bittikten sonra bir – iki saat bir süzgeçte tüm suyu çıkana bekletilir. Daha sonra bir teneke veya kavanoz içerisine bir kat rafine edilmemiş tuz bir kat ise hamsi balığı istif edilir. Bu işlem böyle devam eder ve son kat hamsiden sonra kalan tuz bolca son tabakanın üstüne eklenir. Açık tenekenin veya kavanozun üzerine 300-500 gramlık bir ağırlık konur ve kapağı kapatılır. Bu şekilde 45 gün bekletilir. Yeneceği zaman istenilen miktarda çıkarılır ve yıkandıktan sonra bir kaç saat suda tuzunu salması için bekletilir. Üzerine zeytinyağı eklenir ve limon ile servis yapılır.

Başka uygulamalarda, ançuez 3 hafta bekletilir ve 3 hafta sonra çıkarılır, tuzu alınır ( el ile rahatça alınabilir ) ve bir kavanoz içine sıkıca bastırılır üzerine 10 adet tane karabiber atılır. Kavanoz, zeytin yağı ile doldurulur.

Ançüez pizza ile ilgili ilginç bir bilgi olarak da şu verilebilir: ançüez pizza ninja kaplumbağaların da en sevdiği pizza türüdür.