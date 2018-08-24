Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS TYT AYT tercih sonuçları tarihi açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak eden üniversite adayları internette yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. YKS TYT AYT tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih verildi mi? Bu sene değişen üniversite sınavı ile ilgili merak edilen birçok konu var. ÖSYM üniversite YKS tercih sonuçları ile illgili açıklama yaptı mı? YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayınlanacak mı? YKS ile ilgili son dakika bilgileri ve tüm merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.