Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı bir filmde hangi aktör oynamışsa, amca ve yeğen birlikte çalışmışlardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının cevabı burada.

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı bir filmde hangi aktör oynamışsa, amca ve yeğen birlikte çalışmışlardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı bir filmde hangi aktör oynamışsa, amca ve yeğen birlikte çalışmışlardır? Milyoner Cevabı

Doğru cevap Nicolas Cage