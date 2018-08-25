Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangisi Stefan Zweig'in eserinde anlattığı 'üç büyük usta'dan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının cevabı burada. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Stefan Zweig'in eserinde anlattığı 'üç büyük usta'dan biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Stefan Zweig'in eserinde anlattığı 'üç büyük usta'dan biri değildir? Milyoner Cevabı

CEVAP LEV TOLSTOY