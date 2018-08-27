Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2018 DGS tercih kılavuzu ve DGS taban puanları merakla bekleniyor. 21 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler ÖSYM'den DGS tercihleri ne zaman yapılacak, DGS tercih kılavuzu 2018, DGS taban puanları, DGS kontenjanları 2018, DGS ek yerleştirme gibi merak edilen tüm detaylara ilişkin açıklama bekliyordu. ÖSYM'den açıklama geldi mi? Eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu 2018, DGS taban puanları gibi merak edilen detaylar haberimizde...

2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araya Kurban Bayramı tatilinin girmesiyle birlikte ÖSYM'de tatile girmişti. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tercih işlemlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. ÖSYM üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri için ÖSYM henüz tarih vermedi.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2018

DGS'den taban ve tavan puanlarına dair bir açıklama gelmedi ancak 2017'nin taban ve tavan puan tablosundan yararlanarak tercih yapmak mümkün.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2017 ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH KILAVUZU 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçen yıl baz alınırsa ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladıktan 6 gün sonra tercih sürecini başlatmıştı, ancak bu sene aynı tarihler bayram tatiline denk geldiği için tatil dönüşü tercih kılavuzunun yayınlanacağı tahmin ediliyor. Kılavuz yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz...

DGS ek tercih tarihleri ne zaman? Ek tercih işlemleri kesin yapılır mı?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır.

DGS tercihlerinde bir yükseköğretim programlarına yerleştirildim. DGS ek tercihlerinde tercih yapabilir miyim?

DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS’ye girmiş ve DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.