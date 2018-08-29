Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makarna nasıl yapılır? Sade ve salçalı makarna tarifi... Makrna vakti olmayanlar ve çabucak karnını doyurmak isteyenler için adeta kurtarıcı oluyor. Pratik, ucuz ve doyurucu olmasıyla özellikle yalnız yaşayanlar ve öğrenciler için vazgeçilmez. Peki ama makarna nasıl yapılır? Sade ve salçalı makarna tarifi nasıldır? İşte sade ve salçalı makarna yapmak için en lezzetli deyalar ve muhteşem makarna tarifi...

Makarna nasıl yapılır?

Özellikle mutfağa girmeye yeni başlayanlar, ailesinden uzakta okuyup kendi makarnasını kendi pişirmek zorunda kalanlar, yeni evlenenler…. Kulağa garip gelmesin makarna nasıl pişirilir hepimiz bir şekilde öğrendik. Şimdi de öğretme zamanı.

Kolay gibi gözüken bu yemeği berbat etmek de çok kolaydır o yüzden vereceğimiz tarifi dikkatle okuyun.

Taze makarna hamuru nasıl yapılır?

Öncelikle derin bir tencere almanı gerekmektedir

Makarna suyu emdikçe şişen bir yapıya sahip olduğu için paketteki boyutuna aldanarak küçük bir tencerede yapmaya kalkmayın.

Su miktarı

Bir paket makarnayı haşlamak için ihtiyacınız olan su miktarı tencerenin 4’e 3’ünü geçmemelidir. Eğer suyu fazla koyarsanız ne kadar haşlandığını anlamakta zorlanabilirsiniz. Eğer suyu az koyarsanız söylememize gerek yok az haşlanmış olur.

Sudaki tuz miktarı

Genellikle annelerimizden gördüğümüz makarna suyunu ocağa koyar koymaz bir miktar tuz koymaları. Anca usta İtalyan aşçılara göre suya eklenecek tuz ancak su kaynadıktan sonra olmalıdır ve haşlama suyu olabildiğince tuzlu olmalıdır.

Yağı unutun

Yine annelerimizden gördüğümüz makarnayı yaparken haşlama suyuna yağ koymaları. Bunun yanlış olduğunu biz bile bilmiyorduk. Ancak haşlama suyuna asla yağ koymayın.

Suyun kaynaması

Makarnayı suya koymadan önce suyun çok fazla kaynar olmasına dikkat edin.

Hemen karıştırın

Makarnayı suya attıktan sonra yapacağınız ilk iş hemen karıştırmak olmalı. Bu karıştırma işlem, en az 30 saniye devam etmelidir.

Tencereyi kapatmayın

Yapılan en büyük hatalardan biri de makarnayı haşlarken kısık ateşte ağzı kapalı şekilde tutmaktır. Makarna yüksek ateşte ve tencerenin ağzı açık kalacak şekilde pişirilir.

Sos için hazırlık

Makarnayı süzmeden önce makarna sosuna koymak için bir miktar su kenara alınmalıdır. Bu sosun makarna özüyle daha da lezzetleneceği anlamına gelir.

Makarnayı süzdükten sonra asla yıkamayın

Makarna süzülürken ince delikli bir süzgeç kullanın. Bu sayede bütün su süzülmemiş olacak ve makarnanın birbirine yapışması engellenecek.

En önemli konu zaman

Makarna haşlandıktan ve süzüldükten sonra zaman kaybettirilmeden soslanmalı ve yenmelidir. Makarnanın güzel olmasını istiyorsanız yapılışından yenmesine geçen zamanı kısa tutmalısınız.

" Makarna nasıl yapılır? "sorunun en önemli notu:

Makarna soslarının hangisinin size uygun olduğunu da mutlaka iyi analiz edin. Makarnayı ne kadar güzel yaparsanız yapın eğer sos damat zevkinize uygun değilse o makarna güzel olamaz.