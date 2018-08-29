Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri? Birçoğumuzun bankalarda işlem yaptırmak istediğinde aklına takılan soru "banka açık mı değil mi?" oluyor. Bu nedenle bankaya gidecek olan vatandaşlar Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri neler? sorularına cevap arıyor. Bu soruların cevaplarına ayrıntılı olarak haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte bankaların çalışma saatleri...

Ülkemizde 7 farklı bölgede iklim ve bölge şartları değişiklik göstermesinden dolayı bankalar gibi kurumlar çalışma saatlerini ülke genelinde değil de bazen bölgelere ayırarak daha verimli bir çalışma ortamı ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeyi amaç edinirler. Ancak genel itibariyle çoğu zaman aynı çalışma saatleri geçerlidir. Ülkemizde bankaların çalışma saatleri sabah 08:00 yada 08:30’dan 17:00 yada 18:30’a kadar devam etmektedir. Aşağıdaki listede bankaların açılış saatleri, kapanış saatleri ve öğle tatillerine ulaşabilirsiniz.

Bankaların Mesai Saatleri

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Kaçta Açılıyor : Vakıfbank 09:30’da açılıyor.

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri : Vakıfbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Vakıfbank Kapanış Saati : Vakıfbank saat 17:30’da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Kaçta Açılıyor : Akbank 09:00’da açılıyor.

Akbank Öğle Tatili Saatleri : Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor : Akbank saat 17:30’da kapanmaktadır.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor : Garanti Bankası 09:00’da açılıyor.

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri : Garanti Bankası öğle tatili bulunmamaktadır.

Garanti Bankası Kapanış Saati : Garanti Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası Açılış Saati : Halk Bankası 09:00’da açılıyor.

Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri : Halk Bankası öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası Kaçta Kapanıyor: Halk Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor : Ziraat Bankası 09:00’da açılıyor.

Ziraat Bankası Öğle Tatili Ne Zaman: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası Kapanış Saati : Ziraat Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası Kaçta Açılıyor : İş Bankası 09:00’da açılıyor.

İş Bankası Öğle Tatili Saatleri : İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İş Bankası Kapanış Saati : İş Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İş Bankası bazı şubelerinde farklı mesai saatleri ile çalışmaktadır. Aşağıda yer alan listede İş Bankası’nın farklı mesai saati uygulamakta olduğu şubeler bulunmaktadır.

İş Bankası Nautilus AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Viaport AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası İ.T.Ü. Ayazağa İstanbul: 08:30 – 17:00

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

İş Bankası Cevahir Alışveriş Merkezi İstanbul: 10:00 – 19:30

İş Bankası Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul: 08:00 – 18:30

İş Bankası Kanyon AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Atatürk Havalimanı İstanbul: 00:00 – 23:59

İş Bankası Borsa İstanbul: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank Sabah Kaçta Açılıyor : Finansbank 09:00’da açılıyor.

Finansbank Öğle Tatili Saatleri : Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Finansbank Kapanış Saati : Finansbank saat 17:30’da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Sabah Açılış Saati : HSBC 09:00’da açılıyor.

HSBC Öğle Tatili Saat Kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC Saat Kaçta Kapanıyor : HSBC saat 17:30’da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Kaçta Açılıyor : Yapı Kredi Bankası 09:00’da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri : Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati : Yapı Kredi Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank Sabah Açılış Saati : İNG Bank 09:00’da açılıyor.

İNG Bank Öğle Tatili Saat Kaçta: İNG Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İNG Bank Saat Kaçta Kapanıyor : İNG Bank saat 17:30’da kapanıyor.

Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Albaraka Türk Kaçta Açılıyor : Albaraka Türk 09:00’da açılıyor.

Albaraka Türk Öğle Tatili Saatleri : Albaraka Türk öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Albaraka Türk Kapanış Saati : Albaraka Türk saat 17:00’da kapanıyor.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Kaçta Açılıyor : Şekerbank 09:00’da açılıyor.

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri : Şekerbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Şekerbank Kapanış Saati : Şekerbank saat 17:30’da kapanıyor.

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Kaçta Açılıyor : Odeabank 09:00’da açılıyor.

Odeabank Öğle Tatili Saatleri : Odeabank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Odeabank Kapanış Saati : Odeabank saat 17:00’da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Kaçta Açılıyor : TEB 09:00’da açılıyor.

TEB Öğle Tatili Saatleri : TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB Kapanış Saati : TEB saat 17:30’da kapanıyor.

Tekstil Bank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Kaçta Açılıyor : Tekstil Bank 09:00’da açılıyor.

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri : Tekstil Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Tekstil Bank Kapanış Saati : Tekstil Bank saat 17:30’da kapanıyor.

T-Bank Çalışma Saatleri

T-Bank Kaçta Açılıyor : 09:00’da açılıyor.

T-Bank Öğle Tatili Saatleri : öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

T-Bank Kapanış Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

Citibank Çalışma Saatleri

Citibank Kaçta Açılıyor : Citibank 09:00’da açılıyor.

Citibank Öğle Tatili Saatleri : Citibank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Citibank Kapanış Saati : Citibank saat 17:30’da kapanıyor.

Bunların yanında gümrük kapılarında, sınır kapılarında şubesi bulunan bankalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bu bankalar için çalışma saatleri yine yukarıda belirttiğimiz listede yer alan mesai saatleri içerisindedir. Gümrüklerde bulunan bankaların açılış saatleri, öğle tatili zamanları ve kapanış saatleri listede yer alan saatlerdir.

Bankaların Çalışma Günleri

Bankalar hafta sonu açık mı şekilde çok soru alıyoruz. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. 2016 yılı için resmi tatil günleri BURADA yer almaktadır. İlgili haberde günlere bakarak bankaların açık olduğu ve kapalı olduğu günleri öğrenebilirsiniz.

Bu haberimizde bankaların mesai saatleri, bankaların çalışma saatleri, bankaların çalışma günleri, bankalar saat kaçta açılıyor, bankaların açılış saati, banka kapanış saatleri, bankalar kaçta kapanıyor. bankaların öğle tatili ne zaman, bankaların öğle tatili saati gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.