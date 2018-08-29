Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Namaz kılmayı bilmeyen ya da yeni öğrenenlerin aklına bu soru takılıyor. Zira onlar sûreleri henüz bilmedikleri için namazı kağıttan okuyarak kılmak istiyor. Peki Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Evet, öğrenene kadar bu kavle uymak caiz olur. Tam İlmihal’deki bu ifade, Dürr-ül muhtar ve bunun şerhi olan Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Orada daha geniş bilgi vardır.