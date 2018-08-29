Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Namaz kılmayı bilmeyen ya da yeni öğrenenlerin aklına bu soru takılıyor. Zira onlar sûreleri henüz bilmedikleri için namazı kağıttan okuyarak kılmak istiyor. Peki Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Evet, öğrenene kadar bu kavle uymak caiz olur. Tam İlmihal’deki bu ifade, Dürr-ül muhtar ve bunun şerhi olan Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır. Orada daha geniş bilgi vardır.
Namaz kağıda bakarak kılınır mı? | Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi?
29.08.2018 - 13:35 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Namaz kılmayı bilmeyenler ya da yeni öğrenenler okunması gereken duaları kağıda yazdıktan sonra, bu kağıda bakarak namaz kılmak istiyor. Bu noktada namaz kılmak isteyenlerin aklına takılan bir soru var. O da Namaz kağıda bakarak kılınır mı? Namazda kağıda bakarak okumak caiz mi? Cevabı haberimizde...
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