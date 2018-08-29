Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filler hangi kıtalarda yaşar? Fillerin doğal yaşam alanları nereledir? Hadi 29 Ağustos ipucu sorusu cevabı, Hadi yarışması takipçileri ile haberimizde buluşuyor. Sevilen yarışma Hadi, her akşam 20.30'da takipçileriyle buluşuyor. Müge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla devam eden yarışma, binlerce lira kazandırıyor... Hadi 29 Ağustos ipucu belli oldu. Bu akşam oynanacak olan oyunun ipucu 'fil' oldu. 'Fillerin doğal yaşam alanları, filler nerede yaşar, filler hangi kıtalarda yaşar, filler hangi ülkelerde yaşar' gibi konular oyunun takipçileri tarafından internette araştırılıyor. Hadi 29 Ağustos ipucu cevabı, olası sorular ve tüm bilgiler haberimizde...

FİLLER HANGİ KITALARDA YAŞAR? FİLLERİN DOĞAL YAŞAM ALANLARI...

Hadi oyununun bu akşam oynanacak olan yarışmasının ipucu 'fil' oldu. Sosyal medya hesabından yayınlanan ipucundan sonra takipçileri ipucuna dair bilgileri araştırıyor. İşte 'filler hangi kıtalarda yaşar, fillerin doğal yaşam alanları' gibi konulara dair bilgiler...

FİLLER NERELERDE YAŞAR?

FİLLER HANGİ KITALARDA YAŞAR VE DOĞAL YAŞAM ALANLARI... ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.