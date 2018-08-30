Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Milli Piyango özel çekilişi sonuçları saat kaçta? Bilet sorgulama ve sıralı tam liste gibi çekilişe dair merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Normalde ayın 29'unda düzenlenmesi gereken çekiliş, 30 Ağustos'a özel olarak bugüne alındı. Bugüne özel olan 30 Ağustos Milli Piyango ikramiyesinin yaklaşık olarak 3 milyon TL olması bekleniyor. 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları, 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi saat kaçta gibi merak edilen soruların cevapları haberimizde...

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak 30 Ağustos özel çekilişi saat 17.00'da başlayacak. Fakat çekilişe dair iki büyük ikramiye ile amorti çekilişi, 18.00'da başlayacak.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yeni düzenleme sonrasında artık bayilerdeki terminallerden de Milli Piyango bileti alınabiliniyor. Son yapılan 19 Ağustos çekilişinde, ikramiyeyi kazanan 4 biletten bir tanesi Tekirdağ'daki bir bayiden bu şekilde alınan biletlerden çıktı. Şansınızı bu şekilde deneyebilirsiniz. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.