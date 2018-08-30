Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Partizan maçı şifresiz mi yayınlanacak. BJK Partizan maçının canlı anlatımı canlı skoru sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, Beşiktaş Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında bugün Partizan’ı misafir edecek. Sırbistan’daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Kartal, seyircisi önündeki karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra golsüz beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa uzatmalar oynanacak. Siyah-beyazlılar gruplara kalması durumunda yarın çekilecek kuralara 1. torbadan katılacak. Antalyaspor karşısında bekleneni veremeyen ve ilk yarıda oyundan alınan Tolgay’ın bu maçta kulübede olması bekleniyor. Tolga Zengin’in durumu belirsizliğini korurken yeni transfer Karius ise ismi UEFA’ya bildirilmediği için kadroda olmayacak. Az TV İdman TV şifresiz canlı izleme linki haberimizde.Türkiye'den maçı spor smart şifreli canlı olarak yayınlacak. Peki, Beşiktaş Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE



Özet İzle: Partizan 1-1 Beşiktaş özeti ve golleri izle | BJK, Partizan maçı kaç kaç bitti?



BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş bu akşam Sırbistan temsilcisi Partizan'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Beşiktaş Partizan maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadelede Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Beşiktaş Partizan maçı Spor Smart ekranından canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Bosna Hersek - Arena Sport BIH, Arena Sport 4

Hırvatistan - Arena Sport 4

Makedonya - Arena Sport 1 Serbia

Karadağ - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 4

Rusya - Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн

Sırbistan - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 4

Türkiye - Spor Smart HD



SMART SPOR CANLI İZLE



AZ TV CANLI İZLE





ŞENOL GÜNEŞ RÖVANŞ PLANINI AÇIKLADI: SABIRLI, AZ RİSKLİ, OFANSİF OYUN!..

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan rövanşı için hazır olduklarını söyleyerek, “Turu geçmek istiyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Hücum gücü zengin olan kompakt oynamaya çalışan bir takımla karşılaşacağız. Çok koşarak, dikkatli, sabırlı ve soğukkanlı oynamak zorundayız. Kontrollü, sabırla, riskleri az kullanarak ofansif düşüncemizi ortaya koymayı düşünüyoruz. Rakibi kalemizden uzak tutarak, onların defansının arkasında pozisyon bulacağız” sözlerini kullandı.

> Necip’i koysaydım

Takımın genel durumunu değerlendirirken, “Orta sahadakilerin kalitesinden şüphem yok ama verimlerinde dalgalanmalar var. İyi bir Atiba’nın, Medel’in, Tolgay ve Oğuzhan’ın olduğu yerde hiçbir orta sahaya ihtiyaç yok” diyen Güneş yeni transfer Karius için de, “Çok iyi kaleci. Büyük bir kulüpte oynadı ama önemli olan burada büyük oynaması” vurgusu yaptı. Hoca, “Antalya maçında oyun içindeki dikkatsizlik pahalıya mal oldu. Dört ataktan üçü gol olunca şimdi keşke Necip’i koysaydım diyorum” ifadesini kullandı.



CEVAD PREKAZİ:

Beşiktaş inişte

Partizan ve Galatasaray’ın efsanevî isimlerinden biri olan Cevad Prekazi, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Partizan kafilesiyle birlikte İstanbul’a gelen Prekazi “Beşiktaş, Blegrad’da iyi oynamadı. Partizan çıkışta, Beşiktaş inişte. Anderson Talisca ve Cenk Tosun bu takımın yüzde ellisiydi” dedi.

TORİNO’DA KALMAK İSTİYOR

Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Boşnak asıllı oyuncu Adem Ljajic, Torino ile yaptığı antrenmanın ardından taraftarlarla konuştu. 26 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada ‘’Aslında kalmak istiyorum ancak bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Kulübüm bununla ilgili bir karara varacak, ben de bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

KARTAL MI OLUYOR?

Burak Yılmaz iddiası

Dün futbol gündemine Beşiktaş’ın, Burak Yılmaz için girişimlere başladığı iddiaları yayıldı. Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah-beyazlıların bonservis konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. Bordo-mavili takımla anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturulacak.