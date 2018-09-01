Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak. Trabzon GS maçının canlı anlatımı canlı skoru sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Malesef bu karşılaşma AZ tv veya İdman TV ekranlarından yayınlanmayacak ancak karşılaşmanın canlı takibine için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye'den maçı bein Sport şifreli canlı olarak yayınlacak. Peki, Trabzonspor GS maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, M.Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Emre, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Trabzonspor Galatasaray şifresiz canlı anlatım | Trabzon GS maçı kaç kaç? Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Lige 3'te 3 yaparak başlayan Cimbom, zorlu deplasmanda 3 puan peşinde. Peki TS GS maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1 Eylül Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak...

TS GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç

Kritik maç öncesi Trabzon'a büyük şok!

TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı.



Abdülkadir Ömür şiddetli ağrıları nedeniyle teknik heyete oynamayacağını bildirdi ve zorlu mücadele öncesi kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın maç kadrosu

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kafilenin bugün Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Trabzon’a giderek kampa gireceği kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim, İngiliz ekibi Stoke City’den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye’ye de maç kadrosunda yer verdi.

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Maç öncesi notlar...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 Süper Lig maçında toplam 9 kırmızı kart çıktı. Bu kartların 7’sini Trabzonspor gördü. Trabzonspor ile Galatasaray’ın Süper Lig’de karşılaştığı son 32 maçın 30’unda gol atılıdı. Bu 30 maçın 29’unda ise ilk golü atan taraf yenilmedi. Galatasaray’ın Süper Lig’de Trabzonspor’a attığı son 16 golün 9’u yabancı oyunculardan geldi. Diğer 7 golü atan 4 yerli oyuncunun 3’ü daha önce Trabzonspor forması giymişti. Trabzonspor’un Galatasaray’a ligde attığı son 17 golün 10’u duran toplardan geldi. Trabzonspor ile Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı maçlarda atılan son 32 golün 26’sı maçların ikinci yarılarında geldi. Trabzonspor’un iç sahada derbilerde attığı son 7 golün 4’ünde Yusuf Yazıcı’nın direkt katkısı var (2 gol, 2 asist). Galatasaray’ın ligde derbilerde attığı son 5 golün 4’ü asistle gelirken, bu asistlerin tamamını bekler yaptı: Mariano (2), Nagatomo, Linnes. Rodallega bu sezon ligde Diagne’nin (5) ardından en golcü isim (3 gol). Rodallega, ligde Aslan’a karşı oynadığı 4 maçta 1 gol attı ancak hepsinde mağlup oldu. Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli şut çeken isim (7) ancak henüz golü yok. ​Yusuf, Galatasaray’a karşı 3 Süper Lig maçında 2 gol attı.

Ndiaye, 222 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giyebilir

Galatasaray’ın İngiltere’nin Stoke City takımından kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek. Ndiaye, Trabzonspor müsabakasında süre alması durumunda, 222 gün sonra sarı-kırmızılı formayı terletecek. Senegalli orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla son olarak geçen sezonun 18. haftasında 22 Ocak’ta oynanan Kayserispor müsabakasında mücadele etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında forma giyemeyen Garry Rodrigues ile Aytemiz Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque’nin durumu bugün yapılacak idmanın ardından belli olacak.

Ligde son 9 maçını kazandı

​Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yi yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamladı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son maçlarda Trabzonspor önde

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 8 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 8 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.