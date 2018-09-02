Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi 2 Eylül ipucu sorusu... Safran ile yapılan tatlı nedir? Hadi ipucu 2 Eylül soru ve cevabı yayınlandı. Online bilgi yarışması Hadi, hız kesmeden devam ediyor. Hadi ipucu nedir diye merak eden yarışmacılar için beklenen paylaşım yapıldı. Akşam yarışması için paylaşılan ipucu bir Osmanlı tatlısı oldu. Hadioynalive hesabından verilen ipucunda '10.000 TL ödüllü Hadi bu akşam 20.30'da. Eskiden bu tatlısız düğünlere, özellikle sünnet düğünlerine düğün denmezmiş. Bir Osmanlı tatlısı. Biraz daha kolaylaştırırsak bu rengi almasındaki en önemli malzeme de safran. Acaba ne olabilir?' dendi. İşte Hadi ipucu ile ilgili bilgiler...

Safran ile yapılan tatlı elbette ki Zerde... Zerde, Osmanlı dönemlerinden bu yana toplantıların vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Eski dönemlerde matem yemeği olarak bilinen Zerde, sonraları sünnetlerde, düğünlerde ve zafer kutlamaları gibi özel günlerde de servis edilmeye başlamıştır. Zerde'nin bu dönemlerde bu kadar sevilmesinin nedeni ise safranın güneşe ve altına benzeyen güzel sarı rengi olmuştur. İşte, Zerde hakkında detaylı bilgiler

Eski dönemlerde "Zerdesiz sünnet düğününe düğün denilmez" sözleriyle bilinen Zerde tatlısı, gerçek safran, hakiki bal, pirinç, kuş üzümü ve nar ile ikram edilmekteydi. Zerde'nin günümüzde pek fazla yapılmamasının nedenleri arasında ise hammaddesini oluşturan Safran'ın kilogram bazındaki pahalılığı dolayısıyla satışının yapılmaması yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadeleri Bayezid ve Cihangir'in 1539'daki sünnet düğününde ikram edilen yemeklerin kaydedildiği defterde vezirlere verilen ziyafet için yapılmıştır. 13 gün süren bu sünnet kutlamaları sırasında zerde sadece vezirlerin sofralarında değil, toplumun farklı kesimlerine verilen tüm ziyafetlerinde yer almıştır.