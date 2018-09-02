Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Bursaspor Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak. Bursa BJK maçının canlı anlatımı canlı skoru sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, Bursaspor BJK maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maalesef bu karşılaşma AZ tv veya İdman TV ekranlarından yayınlanmayacak ancak karşılaşmanın canlı takibine için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye'den maçı bein Sport şifreli canlı olarak yayınlacak. Peki, Bursaspor BJK maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

BURSASPOR: Okan, Barış, Vergini, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu

SAKAT: Onur Atasayar

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ: Karius, (Utku), Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel (Caner), Negredo

SAKAT: Tolga Zengin

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ'TA KARİUS VE LJAJİC KADRODA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için kara yolu ile Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna 23 futbolcumuzu dahil etti. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Karius ve Ljajic'i de kadroya dahil etti. Bursa kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love."

İKİ TAKIM LİGDE 98 KEZ KARŞILAŞTI

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 98 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 37 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 135 golüne, yeşil-beyazlılar 88 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

REKABETTEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.