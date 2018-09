Türkiye Gazetesi

​A101 1-7 Eylül ucuz ürünler katalog listesi Ev hanımları indirimli günleri iple çekiyor. Vatandaşlar A101'de yer alan bir birinden ucuz ürünleri almak için yarışıyor. Ürünler raflara koyulduğu anda kapış kapış alınıyor. Aynı gün tükendiği bile görülüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandığı gibi okulların açılmasına az bir zaman kala velilerin yüzünü güldürdü. Aktüel ürünler A101 marketlerine sınırlı sayıda geliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar A101 saat kaçta açılıyor diye sorguluyor. A101 açılmadan kapısında kuyruklar oluşuyor. Bu hafta ise A101 aktüel ürünlerini gören velililer ve öğrenciler akın edecek gibi gözüküyor. Ucuz kırtasiye ürünlerini hangi tarihler arasında olacağını ve fiyatları gibi tüm merak edilenler en kapsamlı şekilde haberimizde. Aktüel ürünler kataloguna tek tıkla ulaşabilirsiniz. Ucuzlukları ile en göze çarpanlar A4 spiralli plastik kapaklı 150 yaprak defter 7,25 TL'ye, A4 çizgili-kareli spiralli 96 yaprak defter 2,45 TL'ye, 96 yaprak lastikli not defteri 7,95 TL'ye, Atlas çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile, sözlük çeşitleri 2,95 TL'ye 15 yaprak resim defteri 1,45 TL'ye satışa çıkacak.

A101 İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

A101 İNDİRİMLİ OKUL MALZEMELERİ

A101 kataloğunda okul malzemelerinin yer alıyor. A4 çizgili-kareli spiralli 96 yaprak defter 2,45 TL’ye, A4 spiralli plastik kapaklı 150 yaprak defter 7,25 TL’ye, a4 çizgili-kareli plastik kapaklı 80 yaprak defter 2,50 TL’ye, 96 yaprak lastikli not defteri 7,95 TL’ye, a4 çizgili-kareli 60 yaprak defter 1,75 TL’ye, 15 yaprak resim defteri 1,45 TL’ye satışa çıkarılıyor. Atlas çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile, sözlük çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. Broşürde birbirinden güzel birçok kalem çeşidi de bulunuyor. 3’lü tahta kalemi 2,50 TL’ye, 4’lü kırmızı kalem 1,15 TL’ye, 4’lü fosforlu kalem 3,95 TL’ye, 10’lu fineliner kalem 4,45 TL’ye, 8’lü kurşun kalem 1,95 TL’ye, versatil kalem set 2,95 TL’ye satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler listesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 1-7 EYLÜL 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KATALOĞU

A101 indirim listesi her hafta vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. A101 aktüel indirim listesinde bu hafta özellikle 1.249 TL fiyat etiketi ile satışa sunalacak olan ACER marka Notebook, General Mobile GM 8 GO akıllı telefon listenin en dikkat çekici ürünleri arasında yerini alacak. A101 aktüel indirimli ürünlerde bu hafta yerli telefon üreticisi General Mobile’ın en son ürünlerinden biri olan General Mobil GM 8 Go modelini A101 uygun fiyattan satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu cazip akıllı telefonun yanısıra 1.249 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan ACER marka Notebook General Mobile da oldukça merak ediliyor.

A101 SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. A101 Market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’Hard discount” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.