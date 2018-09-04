Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şah, mansur ve davut hangi müzik aletinin türleridir ve Hadi 4 Eylül ipucu sorusu ve cevabı gibi konular Hadi bilgi yarışması takipçileri tarafından merak ediliyor. Hadi sosyal medya hesaplarından günün ipucu yayınlandı. İpucunda üflemeli bir müzik aletinden bahsediliyor. Peki bu üflemeli müzik aletinin adı nedir? Şah, mansur, davut gibi türleri olan müzik aletinin adı nedir? Merve Toy ve Müge Boz'un sunduğu yarışma, bu akşam yine 20.30'da oynanacak. Şah, mansur ve davut hangi müzik aletinin türleridir? Cevap haberimizde...

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

Öncelikli olarak Hadi bilgi yarışması uygulamasını indiriyorsunuz ve telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Daha sonra bir kod geliyor ve kodu uygulamaya girdikten sonra bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Kullanıcı adınızı bir kere belirledikten sonra değiştirmeniz mümkün değil, bu yüzden iyi seçmelisiniz. Dilerseniz size oyunu öneren arkadaşınızın referans kodunu girerek ona bir Joker bile kazandırabiliyorsunuz.

Daha sonra yarışma saatlerini bekliyorsunuz, uygulama yarışmalar başlamadan önce sizlere bildirim yolluyor. Yarışma başladığında yarışmaya katılıp, sorulara verilen süre sona ermeden doğru cevaplamaya çalışıyorsunuz. Eğer soruların tümünü bilirseniz ödül kazanabiliyorsunuz.

Dağıtılan paralar şirketin yatırımcıları, bazen sponsorlar, reklam verenler tarafından karşılanıyor. Arkadaşlarınızı davet ederek, Turkcell’in BiP uygulamasını kullanarak ya da zaman zaman görevleri yaparak extra can Jokeri kazanabiliyorsunuz ama her yarışmada sadece 1 tane kullanabiliyorsunuz.