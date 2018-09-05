TBMM ziyaretinde Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Maas yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Maas ve Çavuşoğlu Genel Kurulu ziyaret etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas TBMM’de
05.09.2018 - 19:42 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti.
Etiketler : almanya,tbmm,heiko mass,
579177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/579177.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER