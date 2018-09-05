Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM ziyaretinde Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Maas yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Maas ve Çavuşoğlu Genel Kurulu ziyaret etti.